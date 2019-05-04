Живые скульптуры со всего мира заполонили центр Ивано-Франковска: яркий фоторепортаж

В Ивано-Франковске состоялся Первый международный фестиваль живой скульптуры. На главный проспект города вышли немало различных героев со своими яркими шоу.

Как выглядит фестиваль – узнавали журналисты 24 канала.

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В фестивале принимали участие не только украинцы, но и перформеры из разных стран мира. Например, немецкий актер Джон – из Берлина. Его шоу называется "Бланко": он стоит в белом наряде и гриме и позволяет себя разрисовывать красками всем желающим. По его словам, таким образом люди могут выразить то, что чувствуют.

Быть живой статуей — это часть уличного перформанса. И когда ты делаешь это, ты идешь очень близко к людям. И вот это хорошо. Это кардинально иное, чем шоу на телевидении, чем выступление на сцене. Я позволяю людям подойти очень близко к себе, войти в мою зону комфорта. Это гораздо ближе, чем в нормальной жизни. И это именно то, что мне нравится,

– рассказал перформер из Германии Джон.



Актер Джон



Он приехал из Берлина



Во время своего перформанса он позволяет себя разрисовывать

Недалеко от Джона – другие живые статуи из Испании. Пара актеров презентовала франковцам юмористическое шоу под названием – "Апчхи".



Актеры из Испании со своим шоу

А это "Человек-мох" и "Терра" из Нидерландов. Последняя покрыта слоем земли.



"Человек-мох" из Нидерландов



"Терра" из Нидерландов



Соорганизатор фестиваля Артур Гулько в объятиях "Терры"

По словам организаторов, такие перфомансы несут свой особый смысл. Но каждый может в нем найти что-то свое.

Человек все же связан с природой, он сосуществует... Если они будут коммуницировать, поддерживать друг друга – тогда будет гармония,

– отметил соорганизатор фестиваля Артур Гулько.

Франковцы поражены увиденным. "То, что мы увидели – это действительно круто. Это достаточно европейский уровень", – прокомментировал праздник местный житель Богдан.



Стимпанк-перформер из Беларуси



Франковцы были поражены фестивалем

Международный фестиваль живой скульптуры в Ивано-Франковске состоялся впервые. Организаторы говорят: нарочно собрали разные жанры, чтобы показать франковцам на сколько это искусство разное.



Украинские казаки



"Пузырьковая Фея" из Польши



Фестиваль был на высоком европейском уровне