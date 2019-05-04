Живые скульптуры со всего мира заполонили центр Ивано-Франковска: яркий фоторепортаж
В Ивано-Франковске состоялся Первый международный фестиваль живой скульптуры. На главный проспект города вышли немало различных героев со своими яркими шоу.
Как выглядит фестиваль – узнавали журналисты 24 канала.
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В фестивале принимали участие не только украинцы, но и перформеры из разных стран мира. Например, немецкий актер Джон – из Берлина. Его шоу называется "Бланко": он стоит в белом наряде и гриме и позволяет себя разрисовывать красками всем желающим. По его словам, таким образом люди могут выразить то, что чувствуют.
Быть живой статуей — это часть уличного перформанса. И когда ты делаешь это, ты идешь очень близко к людям. И вот это хорошо. Это кардинально иное, чем шоу на телевидении, чем выступление на сцене. Я позволяю людям подойти очень близко к себе, войти в мою зону комфорта. Это гораздо ближе, чем в нормальной жизни. И это именно то, что мне нравится,
– рассказал перформер из Германии Джон.
Актер Джон
Он приехал из Берлина
Во время своего перформанса он позволяет себя разрисовывать
Недалеко от Джона – другие живые статуи из Испании. Пара актеров презентовала франковцам юмористическое шоу под названием – "Апчхи".
Актеры из Испании со своим шоу
А это "Человек-мох" и "Терра" из Нидерландов. Последняя покрыта слоем земли.
"Человек-мох" из Нидерландов
"Терра" из Нидерландов
Соорганизатор фестиваля Артур Гулько в объятиях "Терры"
По словам организаторов, такие перфомансы несут свой особый смысл. Но каждый может в нем найти что-то свое.
Человек все же связан с природой, он сосуществует... Если они будут коммуницировать, поддерживать друг друга – тогда будет гармония,
– отметил соорганизатор фестиваля Артур Гулько.
Франковцы поражены увиденным. "То, что мы увидели – это действительно круто. Это достаточно европейский уровень", – прокомментировал праздник местный житель Богдан.
Стимпанк-перформер из Беларуси
Франковцы были поражены фестивалем
Международный фестиваль живой скульптуры в Ивано-Франковске состоялся впервые. Организаторы говорят: нарочно собрали разные жанры, чтобы показать франковцам на сколько это искусство разное.
Украинские казаки
"Пузырьковая Фея" из Польши
Фестиваль был на высоком европейском уровне