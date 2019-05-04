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      Живые скульптуры со всего мира заполонили центр Ивано-Франковска: яркий фоторепортаж

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      В Ивано-Франковске состоялся Первый международный фестиваль живой скульптуры. На главный проспект города вышли немало различных героев со своими яркими шоу.

      Как выглядит фестиваль – узнавали журналисты 24 канала.

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      В фестивале принимали участие не только украинцы, но и перформеры из разных стран мира. Например, немецкий актер Джон – из Берлина. Его шоу называется "Бланко": он стоит в белом наряде и гриме и позволяет себя разрисовывать красками всем желающим. По его словам, таким образом люди могут выразить то, что чувствуют.

      Быть живой статуей — это часть уличного перформанса. И когда ты делаешь это, ты идешь очень близко к людям. И вот это хорошо. Это кардинально иное, чем шоу на телевидении, чем выступление на сцене. Я позволяю людям подойти очень близко к себе, войти в мою зону комфорта. Это гораздо ближе, чем в нормальной жизни. И это именно то, что мне нравится,
      – рассказал перформер из Германии Джон.


      Актер Джон


      Он приехал из Берлина


      Во время своего перформанса он позволяет себя разрисовывать

      Недалеко от Джона – другие живые статуи из Испании. Пара актеров презентовала франковцам юмористическое шоу под названием – "Апчхи".


      Актеры из Испании со своим шоу

      А это "Человек-мох" и "Терра" из Нидерландов. Последняя покрыта слоем земли.


      "Человек-мох" из Нидерландов


      "Терра" из Нидерландов


      Соорганизатор фестиваля Артур Гулько в объятиях "Терры"

      По словам организаторов, такие перфомансы несут свой особый смысл. Но каждый может в нем найти что-то свое.

      Человек все же связан с природой, он сосуществует... Если они будут коммуницировать, поддерживать друг друга – тогда будет гармония,
      – отметил соорганизатор фестиваля Артур Гулько.

      Франковцы поражены увиденным. "То, что мы увидели – это действительно круто. Это достаточно европейский уровень", – прокомментировал праздник местный житель Богдан.


      Стимпанк-перформер из Беларуси


      Франковцы были поражены фестивалем

      Международный фестиваль живой скульптуры в Ивано-Франковске состоялся впервые. Организаторы говорят: нарочно собрали разные жанры, чтобы показать франковцам на сколько это искусство разное.


      Украинские казаки


      "Пузырьковая Фея" из Польши


      Фестиваль был на высоком европейском уровне

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Новости культуры
      Источник: 24 канал
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