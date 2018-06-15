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Жизель Бундхен украсила обложку Vogue: роскошный фотосет в джунглях Мексики

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Жизель Бундхен для Vogue
Жизель Бундхен для Vogue / www.vogue.com

Бразильская супермодель Жизель Бундхен снялась для обложки американского издания Vogue. В интервью в июльском выпуске звезда отметила, насколько отличается ее поколение и поколение миллениалов.

Для обложки глянца Жизель примерила яркое длинное платье на бретельках, которые соблазнительно спадали с ее плеч. На модели было минимум макияжа, а прическа выглядела совершенно естественной, гармонично сочетаясь с пейзажем, на фоне которого позировала Бундхен.

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Жизель Бундхен для Vogue

Автором фотоистории стал голландский дуэт фотографов – Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин. Съемки проходили в джунглях мексиканского курорта Тулум.

37-летняя знаменитость отметила, что она уже не в том же поколении, что и молодые девушки с обложки, такие как 22-летняя Кендалл Дженнер, 16-летняя Кайя Гербер, 21-летняя Белла и 23-летняя Джиджи Хадид.

Она убеждена, что социальные сети созданы для людей молодого поколения, а не для нее.

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"Я бы выкладывала только фото мероприятий. Признаюсь, честно, это не мое поколение. Я старше и мудрее. И если бы мне пришлось так "продвигать" себя в соцсетях, как это делают девочки – забудьте, такого бы не было", – пояснила Бундхен.

Кроме этого, в пятиминутном блиц-интервью модель ответила на 73 других вопроса.

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: Vogue
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