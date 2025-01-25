Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Его капсула находилась у побережья Панамы.

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Немец прожил 120 дней под водой

59-летний Рудигер Кох покинул свой подводный дом площадью 30 квадратных метров в присутствии судьи Книги рекордов Гиннеса, которая подтвердила, что он побил рекорд американца Джозефа Дитури, который провел 100 дней в подводном жилье.

Это прекрасно, когда все успокаивается, темнеет, а море светится. Это невозможно описать, это надо почувствовать на себе,

– рассказал Кох.

Свой выход из капсулы он отметил шампанским, сигарой и прыжком в Карибское море. Затем его доставили на берег, где состоялась праздничная вечеринка.

Его подводный дом был оборудован всем необходимым: кроватью, туалетом, телевизором, компьютером, интернетом и даже велотренажером. В то же время душа в капсуле не было.

Поставки электроэнергии осуществляли солнечные панели и резервный генератор. Еда доставлялась через трубу, которая также служила входом для посетителей, в частности врачей.

Кох выразил надежду, что его эксперимент изменит отношение к возможностям жизни под водой.

Мы пытаемся доказать, что моря на самом деле являются жизнеспособной средой для экспансии человечества,

– подчеркнул он.

Его перемещение в капсуле фиксировали четыре камеры, что доказали – в течение всего времени рекордсмен не поднимался на поверхность.