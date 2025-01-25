Немецкий инженер установил рекорд: 120 дней жизни под водой

Немецкий инженер Рудигер Кох установил мировой рекорд, проведя 120 дней в капсуле на глубине 11 метров под водой. Своим экспериментом он хотел доказать, что океаны могут стать жизнеспособной средой для человечества.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Его капсула находилась у побережья Панамы.

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Немец прожил 120 дней под водой

59-летний Рудигер Кох покинул свой подводный дом площадью 30 квадратных метров в присутствии судьи Книги рекордов Гиннеса, которая подтвердила, что он побил рекорд американца Джозефа Дитури, который провел 100 дней в подводном жилье.

Это прекрасно, когда все успокаивается, темнеет, а море светится. Это невозможно описать, это надо почувствовать на себе,

– рассказал Кох.

Свой выход из капсулы он отметил шампанским, сигарой и прыжком в Карибское море. Затем его доставили на берег, где состоялась праздничная вечеринка.

Его подводный дом был оборудован всем необходимым: кроватью, туалетом, телевизором, компьютером, интернетом и даже велотренажером. В то же время душа в капсуле не было.

Поставки электроэнергии осуществляли солнечные панели и резервный генератор. Еда доставлялась через трубу, которая также служила входом для посетителей, в частности врачей.

Кох выразил надежду, что его эксперимент изменит отношение к возможностям жизни под водой.

Мы пытаемся доказать, что моря на самом деле являются жизнеспособной средой для экспансии человечества,

– подчеркнул он.

Его перемещение в капсуле фиксировали четыре камеры, что доказали – в течение всего времени рекордсмен не поднимался на поверхность.