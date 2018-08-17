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Жизнь без фальши: друзья вспоминают Андрея Кузьменко "Скрябина" – смотрите видео

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В этот день, 17 августа, Андрею Кузьменко должно было бы исполниться 50 лет. Он не уставал признаваться в любви своей стране и людям, которые в ней живут. Артист не просто писал песни, а отражал в текстах сущность эпохи, а еще умел простым языком говорил о сложных вещах.

Свои 45 Кузьма праздновал там, где было наиболее комфортно – на сцене и с людьми.

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Он пытался все успеть и был настоящим трудоголиком: совмещал и музыку, и работу ведущего.

Он просто летал над землей от народной любви не только как музыканта, но и как телеведущего и просто человека,
– ответил продюсер Игорь Кондратюк.

Хоть много времени занимали телепроекты – самым большим кайфом для Кузьмы были все-таки концерты. Вокалистка группы "Скрябин" отметила, что Андрей никогда не сидел на месте, постоянно был в работе.

Андрій Кузьменко, Ігор Кондратюк та Наталія Могилевська

Андрей Кузьменко, Игорь Кондратюк и Наталья Могилевская

Еще каких-то 4 года назад он стоял на сцене с микрофоном и оттачивал с музыкантами песни. Но после трагедии колонки не затихли. Музыканты группы Скрябин готовят к 50-летию Андрея особенный концерт на малой родине – во Львове. Соберут на сцене всех друзей Кузьмы и коллег по цеху. Потому что артист жив, пока звучат его песни.

У Андрея были и трогательные тексты, и шуточные песни, и с крепким словцом. А говорил он простыми словами о важном.

Он один из тех людей, которые очень четко формулируют проблемы общества, в котором мы живем, и тогда, когда было хорошо, и когда стало хуже, и когда совсем стало плохо – это факт. Я знаю точно, что все это было по-настоящему, я еще раз скажу – он был просто хорошим человеком,
– сказал музыкант Сергей Кузин.

Кузьма безжалостно критиковал власть. О том, что происходит в стране, говорил без фальши. Вероятно, потому его музыку не так часто ставили в ротацию в последние годы жизни. После аварии ситуация кардинально изменилась.

Песни Кузьмы, как и раньше, поют под гитары в маленьких компаниях в дома на кухне, на улицах городов, а на разных концертах – известные украинские исполнители. Вот только у группы "Скрябин" место у микрофона навсегда останется свободным. Хоть Андрея нет с нами, он продолжает жить в песнях.

Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Концерты Музыка Андрей Кузьменко "Скрябин"
Источник: 24 канал
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