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      Жизнь экипажа под угрозой: танкер SeaShark с украинцами на борту попал в беду в Египте

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      Танкер SeaShark с украинцами на борту попал в беду в Египте
      Танкер SeaShark с украинцами на борту попал в беду в Египте / marinetraffic.com/

      Посольство Украины в Египте 19 мая направило дипломатическую ноту египетскому МИД с требованием объяснить ситуацию относительно грузового танкера с нефтью SeaShark, в экипаже которого 17 украинцев. 18 мая в СМИ появилась информация, что судно насильственным способом удерживают египетские военные.

      Украина требует у Египта "разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами". Заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич сообщил об этом "Украинской правде". По его же словам, украинский МИД поручил посольству Украины в Египте безотлагательно заняться урегулированием ситуации с танкером.

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      Что случилось с танкером SeaShark

      Капитан танкера Виталий Нестеренко, как сообщил 18 мая "Укринформ", рассказал, что египетские силовики насильно удерживают грузовой танкер с нефтью SeaShark, а на его борту – 17 украинских моряков.

      Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы – в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, которые работают на флоте,
      – процитировали журналисты Нестеренко.

      По его же словам, утром 18 мая адмирал египетского флота Мустафа вместе с другими офицерами поднялся на борт судна и ограничил свободу экипажа. При этом адмирал предупредил экипаж: "Если кто-то не выполнит приказ, я применю силу". Египетские силовики, мол, вели себя очень агрессивно в отношении команды танкера и угрожали оружием.

      Посещать врача экипажу запретили, изъяли мобильные телефоны и запретили членам экипажа контактировать с кем угодно, в том числе и с посольством, и с семьей. Поэтому Нестеренко просил донести его сообщение в международные организации и украинский МИД.

      Когда и почему в Египте задержали судно SeaShark?
      В конце ноября 2018 года танкер остановился в египетском порту Суэц. Остановка была незапланированной: судовладелец обнаружил, что у корабля закончилась панамская регистрация, поэтому теперь необходимо изменить флаг.

      Пока компания решала ситуацию, судно дрейфовало в Красном море. При этом судно якобы случайно на несколько миль вошло в территориальные воды Египта. Именно из-за этого египетский военный корабль арестовал SeaShark.

      Впоследствии суд наказал моряков за незаконное пересечение границы Египта на 56 миллионов долларов. Их должен был уплатить судовладелец, однако до сих пор этого не сделал.

      Груз судна – сырая нефть, экипаж SeaShark – 31 человек, среди которых 17 украинцев и двое жителей оккупированного Россией Крыма, которые имеют российское гражданство. Другие члены экипажа – граждане Азербайджана, Филиппин, Шри-Ланки и Индии.

      Судно удерживают в Египте уже более полугода, срок контрактов у всех моряков давно закончился. Адвокаты компании-судовладельца до сих пор "пытаются решить вопрос".

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      Теги: Новости Украины Египет Заложники МИД Украины
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