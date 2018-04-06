Жизнь на железнодорожных путях и непривычный быт: фотограф показал колоритную Индонезию

Молодой фотограф из Литвы Витаутас Янкульскас показал, как люди живут в Джакарте – крупнейшем городе Индонезии, который является столицей страны. Колорит быта местных жителей и ужасные условия просто поражают.

Независимый 27-летний фотограф, который работает над личными проектами, поражает невероятными снимками из разных частей мира. Новой остановкой Витаутаса Янкульскаса стала Джакарта.

Читайте также: Цвет вишни превратил Китай в сказочную страну: невероятные фото и видео

Город поразил непривычным для европейцев бытом. Люди, которые живут вблизи железнодорожных путей, где поезда курсируют каждые 10 минут, имеют заработок в несколько евро, детские игры возле огня – это реалии индонезийцев.

"Как жить на железнодорожных путях, когда через каждые десять минут поезд проходит всего в паре метров от вашего дома. Это очень привычная ситуация для людей, которые живут в бедных районах Джакарты", – прокомментировал Витаутас Янкульскас.