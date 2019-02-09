Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь

У меня всегда было много вопросов – и четыре года назад, и сейчас. Немного завидую тем, кто старше меня, у кого этих вопросов нет по причине их возраста и определённого статуса.

Например, пенсионерам нет смысла думать о том, какой будет их пенсия, будет ли она у них, как у меня, например, потому что на пенсию они вышли еще при Украине. И таких примеров можно придумать много...

Приятельница, родившая после 2014 года, имеет открытый вопрос с гражданством своего ребенка. Поскольку она работает в "судебной системе "ЛНР", выехать на территорию законной Украины она не может, но хочет, чтобы у ее сына было украинское гражданство. Те, чьи дети, выпускаются из местных школ, думают о том, куда поступать. Примеряясь к России, но при этом реально понимая, что потянут только местное высшее образование – вполне бюджетное и по месту, конкурентноспособное только здесь. А вопросы о том, куда после с ним идти работать, назреют чуть позже, года через четыре... Но пока можно хотя бы какое-то время спать спокойно.

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Меня волнует вопрос обучения моего ребенка в школе. Там есть украинский язык, но он скорее символичная дань прошлому. Этакий маркер местной толерантности. Мол, мы не отвергаем начисто то, что было раньше. И дети учат украинский как иностранный язык. А после 9-го класса даже эти часы в профильных классах по углубленному изучению иностранного языка вытесняет английский. Украинский оказывается в роли какого-то факультатива. Типа, прослушал без вреда для здоровья и какой-то особой пользы. Разве что для общего развития...

Вы же понимаете, что с таким уровнем знаний по украинскому языку выпускник местной школы не потянет вступительные экзамены в украинские вузы? Как будто бы никто ничего не делает специально, но, тем не менее, даже с этой якобы нейтральностью, выбор остается незамысловатым – местные вузы.

Можно было бы замахнуться на Россию. Но для этого нужно иметь несколько составляющих: способности, чтобы поступить на бюджет и деньги родителей независимо от того, будет ли ребенок учиться на бюджетной или контрактной форме. И конечно содержать студента в России не дешево.

Из моих знакомых есть, вероятно, кто-то, кто учит детей в России. Но мне эти люди неизвестны. Знаю тех, чьи дети не добрали буквально несколько баллов для бюджета в российских вузах и осели в Луганске. Нет, учиться им здесь вообще не сложно, но мечта вырваться, мечта добиться чего-то в жизни убита напрочь. Все четыре года бакалаврата ребенок не сделал ни одного шага вперед в сравнении со школьной, еще украинской программой обучения. В группе эта девочка лучшая. Она это знает, это знают преподаватели. Девочка считает, что за последние четыре года деградировала, не приобретя ничего нового. Немного подрабатывает. Типа, учится, считая, что не вынесла за четыре года ничего из университетской программы. А родители уповают уже на то, что она после сможет как-то себя найти с местным дипломом. Уехать куда-то, например, или удачно выйти замуж.

У меня очень много вопросов. И я искренне завидую тем, кто может не думать и не задаваться этими сакраментальными вопросами: как жить дальше, что будет и чего нам ждать.