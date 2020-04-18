Жизнь после карантина: какие профессии исчезнут и на кого стоит учиться

Эксклюзивное интервью сайта 24 канала с исследовательницей экономики труда о том, как карантинные мероприятия изменят наши представления о работе.

Ольга Купец – профессор Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда.

Важно Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантина

В интервью сайту 24 канала она рассказала, чем для рынка труда может завершиться карантин, в каких отраслях украинские заробитчане однозначно потеряют работу и какие профессии будут пользоваться наибольшим спросом после того, как мы вернемся к привычному ритму жизни.



Профессор Киевской школы экономики Ольга Купец

Карантин переформатирует рынок труда. Какие профессии станут у нас наиболее актуальными сейчас?

Думаю, наиболее актуальные профессии сейчас – это медперсонал: врачи, медсестры, санитары. По данным Государственной службы занятости, даже на 1 марта у нас была огромная нехватка врачей. Теперь, в Италии и Великобритании, как мы видим, врачей отзывают с пенсии. Студентам, которые осваивают медицинские специальности, позволяют начинать работать раньше и выходить на рынок труда быстрее, чем они планировали. Та же история происходит и в Германии, и в Чехии. Думаю, у нас мы этот эффект тоже увидим. Для системы это будет огромный вызов – найти врачей, чтобы заполнить все пробелы.

Мы все видим, как растет спрос на курьеров – доставка продуктов, корреспонденции техники, чего угодно. Специалисты сферы развлечений в режиме онлайн тоже будут пользоваться популярностью. Мы видим, как возрос спрос на игры, стрим-видео, различные онлайн консультации. Думаю, что онлайн консультации по здоровью, профессиональному развитию и семейной психологии также будут расти. Вообще, все сферы, которые можно переводить в онлайн будут развиваться и все, кто сможет это сделать, будут востребованы и сейчас, и после карантина.

А производства?

Конечно, производственная сфера также. Так же, как и сфера коммунальных услуг – вода, свет, тепло, интернет и прочее. Люди сидят дома, активнее потребляют коммунальные услуги и кто-то должен обслуживать все нужные сети. Думаю, будет расти спрос на людей, которые готовы работать в колл-центрах.

Есть некие профессии, которые после карантина просто исчезнут?

Сложно сказать. Если бы люди могли сделать правильные выводы из коронавируса, то было бы хорошо, если бы в принципе из общественного транспорта исчезли кондукторы, чтобы мы перешли на терминалы. Вообще, чтобы мы перешли на безналичные формы оплаты.

Украинские мигранты, которые ухаживали за лицами пожилого возраста в Италии и Испании, сейчас однозначно теряют работу и неизвестно, когда начнется следующая волна спроса на работников по уходу.

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На кого стоит сейчас переквалифицироваться? Легче всего, пожалуй, на курьеров?

Да, это – самое легкое и быстрое. Единственное, здесь важны самоорганизация и ответственность, чтобы человеку могли доверить передачу, например, корреспонденции между компаниями. В этой профессии важны личностные характеристики.

Переквалификация на врачей и психологов – это очень долго, и не любой человек может это сделать. Если человек имеет первое образование учителя, то на психолога он сможет еще раз учиться. Если первое образование было связано с химией, биологией или физикой, где базовые знания есть, то можно за несколько лет переквалифицироваться, например, на медсестру. На ИТ-специалистов также можно выучиться, в зависимости от базового образования.

Когда мы с Вами общались год назад, то говорили о том, что в будущем самыми востребованными будут профессии, связанные с уходом за людьми, медициной и компьютерной сферой. Эта тенденция будет усиливаться после карантина?

Да. Думаю также, что много кто перейдет в онлайн, потому что это дает возможность освобождать дополнительное время, при этом не теряя в эффективности. Это переформатирует гибкость во многих сферах.

Востребованность тех или иных профессий после карантина будет зависеть от продолжительности этого карантина и глубины его влияния на экономику и общество. Относительно недолгий карантин, без существенных потерь, будет означать относительно быстрое восстановление экономики. Люди, которые сейчас работают дома, после карантина захотят наверстать упущенное. Будет быстро расти спрос в торговле, туризме, развлечениях – во всем, в чем люди сейчас ограничены.



Какие объекты смогут работать во время карантина / Инфографика 24 канала

А если карантин будет длинный?

Если мы пойдем по пессимистическому сценарию, с длительным карантином, большой смертностью и значительной потерей доходов – будет расти спрос на потребительское кредитование. Соответственно, банковская сфера также будет активнее набирать работников.

Мое пожелание: если украинское государство сделает правильные выводы и начнет инвестировать в научно-исследовательские работы в области медицины, биологии и химии, произойдет быстрый рост настоящих ученых в этих важных сферах. Мы имели стагнацию в этом направлении в течение 25 лет, из-за недофинансирования и нехватки современного оборудования. Она привела к тому, что молодые люди, которые хотят этим заниматься, едут заграницу, потому что здесь им работать неинтересно. А таланты и человеческий капитал – это важно. Если правительство будет больше в это инвестировать, то будет увеличиваться спрос на ученых. Но это мой очень уж оптимистичный прогноз.

Относительно того, что медиков будут отзывать с пенсии и студентов ранее допустят к практической работе... Мы упираемся в то, что нам нужно качественное медицинское образование, которого пока не хватает в нашей стране?

Безусловно, образование нужно качественное и без взяток. Потому что медицинские высшие учебные заведения – это сплошные взятки, которые нужно платить независимо от того, учишься ты или нет.

У нас медиков с пенсии особо и отзывать не нужно. За мизерную зарплату у врачей и медсестер, и, соответственно, мизерные пенсии, люди работают, пока могут. Молодежь, которая приходит в медицинские учреждения, часто бросает работу, из-за неблагоприятных условий труда. Поэтому у нас особого пенсионного резерва нет. Студенты, если их начнут активно привлекать к работе, будут учиться на практике, но это может быть учеба с риском для жизни людей.

Сопутствующие риски той ситуации, которую мы имеем сейчас, заключаются в том, что не все могут работать из дома, соответственно, не все будут иметь доходы, чтобы содержать семьи. Плюс, мы сталкиваемся с острой необходимостью срочно улучшать образование, чтобы неожиданно не выяснить, что оно не соответствует реальности…

Относительно образования – мы это не выясним неожиданно, мы это уже знаем. Вопрос в том, каким образом перейти на то образование, которое будет отвечать реальности. Сейчас мы получим пробелы даже в школьном образовании через карантин. Это – огромный риск для человеческого капитала. Если Министерство образования просто решит закрыть этот учебный год так, будто он прошел полностью и все получили необходимые знания, то мы получим огромный разрыв знаний у нынешних школьников старших классов. И этот разрыв будет давать о себе знать потом постоянно. Если в фундаменте есть дыры, на нем потом плохо будет держаться остальное здание.

Если говорить о дистанционном обучении и онлайн образовании, то нужно учитывать, что для этого должно быть все необходимое техническое оборудование и у преподавателей, и у учеников. Плюс, нужен достаточно высокий уровень ответственности и самоорганизации, чтобы люди могли учиться удаленно, а потом – удаленно работать.

Если говорить о мире после карантина. Какой может быть риск для Украины? Кажется, например, что мы будем иметь еще больший отток кадров заграницу, в частности медиков и компьютерных специалистов.

Медиков – возможно. Потому что для них выезд за границу – это в разы выше заработная плата и значительно лучшее оборудование. В 2012 году мы проводили исследование миграции представителей сферы образования, и получили огромную разницу в мотивации между учителями средних школ, ПТУ и исследователями и учеными. Если учителя в основном ехали за доходами, то ученые и исследователи ехали ради доступа к лучшим технологиям. У врачей здесь срабатывает одновременно два этих фактора, поэтому отток врачей и медсестер действительно может расти.

Относительно оттока ІТ-спецалистов, я не уверена. Если есть разница в заработной плате, то она соединяется разницей в стоимости жизни. Поскольку они могут работать дистанционно, то выгоднее работать здесь, получая почти те же доходы, что и заграницей, но тратя в разы меньше, потому что у нас стоимость жизни меньше. Медики, все же, оказывают услуги, которые нуждаются в непосредственном присутствии возле пациента.

Что будет с теми работниками, которые ездили работать в магазинах, убирать, работать строителями – спрос на них восстановится?

Думаю, восстановится. Молодежи в той же Италии мало. У них также есть высокий уровень миграции, потому что молодые итальянцы уезжают работать в другие страны. Поэтому им нужны мигранты, чтобы заполнить те нишевые сферы, где не хотят работать сами итальянцы, немцы или испанцы. Восстановление, особенно в сфере услуг и на производствах, будет стремительное. Единственное, что пострадает, как я уже сказала – сфера ухода за пожилыми людьми.

Я надеюсь, что из коронавируса люди вынесут еще один урок: стареть нужно активно и самим заботиться о своем здоровье, чтобы не нуждаться в уходе. Плюс, думаю будут расти требования к государствам в отношении роста качества медицинских услуг. Потому что мы уже видим, что они на очень низком уровне они предоставляются в экстремальных условиях по всему миру. Думаю, дальше все больше богатых и образованных людей будут понимать, что инвестировать нужно в медицинскую сферу. Это будет приводить к здоровому долголетию.

Но это мы сейчас говорим не об Украине, а о загранице?

Да, к сожалению. У нас о здоровом долголетии мы еще долго не сможем говорить, потому что люди у нас уже в 50 лет имеют кучу хронических заболеваний из-за некачественного питания и неправильного образа жизни.

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Какие еще влияния карантина на рынок труда вы видите?

Будет частичная безработица, когда люди, якобы, имеют работу, но не имеют доходов. Потеря доходов будет значительная, особенно в сфере развлечений и розничной торговли. Будут закрытия маленького бизнеса, который не выжил в этом кризисе. Еще одна проблема касается людей, которые работают, не будучи нигде официально оформленными и они не имеют права на какую-то защиту. Часто, теряя доходы, они не могут получать пособие по безработице. Это может быть большая проблема, потому что люди окажутся брошенными на произвол судьбы.



Сколько бизнес может существовать при карантине / Инфографика 24 канала

Впрочем, как показал наш анализ кризисов, у нас это каждый раз происходит, но люди всегда как-то адаптируются. Каким образом они будут адаптироваться в этот раз – увидим.