Жизнь в кредит: сколько миллиардов долга должна выплатить Украина в 2019 году

Сколько ждать на улучшение, которое обещают политики – неизвестно. А вот миллиардные долги придется отдавать уже сейчас. В ближайшие три года Украине придется выплатить кредиторам рекордные суммы. Речь идет о 48 миллиардах долларов. Это почти целый годовой бюджет государства. Треть из того должны погасить в этом году.

Украина начала новый бюджетный год. Еще ничего не сделали и не заработали, а уже надо искать деньги, чтобы рассчитаться с долгами.

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"Вот что меня сегодня вяжет по рукам и по ногам? Это то, что мы должны сегодня с вами отдать 417 миллиардов внутренне-внешних заимствованных долгов за предыдущий период. Что такое 417 миллиардов – это 2 бюджета войска", – отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

С 14 миллиардов долларов, которые нужно вернуть в этом году, треть – это только проценты. Потому что власть не только брала кредиты под очень высокие ставки.



Динамика накопления долга Укрины

В конце концов, набралась аж 75 миллиардов долларов кредитов. Львиную долю из которых по себе оставило правительство беглеца Николая Азарова. Тогда мы все были богаче, и этот долг не был критическим. Но экономический спад, который начался после их побега, привел к стремительному росту долгов. С 40% в 2013 году до критических 80% от ВВП в 2016 году.



Соотношение долга к ВВП

Чтобы украинцы снова не оказались по уши в долгах, Министерство финансов постановило:

Государственный долг и гарантированный государством долг не могут быть более 60%,

– заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

И выйти на эту цифру мы должны за год. Но из долговой ямы мы выберемся только тогда, когда доля займов в бюджете опуститься хотя бы до 35% от ВВП. Для этого нужно найти не только стимулы для роста экономики, но и деньги для погашения долгов. И не известно, что труднее. В Минфине говорят: денег нет, но найдут.

Год будет не простой. Мы об этом говорили и понимали эту ситуацию. В конце года мы получили первый транш от Еврокомиссии – 500 миллионов евро. В этом году мы также ожидаем второй транш получить – также 500 миллионов евро,

– сказал заместитель министра финансов Василий Шкураков.

В декабре МВФ предоставил Украине дополнительные 1,5 миллиарда долларов для стабилизации экономики. Под гарантии Всемирного банка Минфин планирует привлечь на рынке еще миллиард евро. А продолжение сотрудничества с МВФ даст возможность правительству привлечь займы еще и в США или Канаде под низкие проценты. Если и этого не хватит, то на погашение долгов пустят резервы Национального банка.

Если будут страдать золотовалютные резервы, то это может иметь нагрузку на валютный курс,

– отметил заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Поэтому занимать деньги попытаются у инвесторов, предложив им государственные облигации. Уже к осени планируют привлечь не менее 660 миллионов долларов. А внутренние кредиторы могут вообще согласиться перекредитовать государство.

Наибольшая нагрузка будет в средине года. Именно между президентскими и парламентскими выборами. Какой-то такой прямой угрозы сейчас не видно. Средств хватает,

– отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Если украинским экспортерам удастся повторить прошлогодний рекорд, то даже политические вызовы не поколеблют валютного курса. Он составит 27-30 гривен за доллар. Главное, чтобы после парламентских выборов осенью новое правительство продолжило гасить долги.

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Рекордные же выплаты Украину ждут уже через два года – до 28 миллиардов. Всего же в ближайшие три года мы должны отдать больше 40 миллиардов долларов. Это почти все, что тратит государство за целый год.