Жизнь в столице Греции без ретуши: невероятные фото
Фотограф решил показать реальную жизнь в Греции без ретуши. Снимки художник сделал в одном из жилых районов Афин.
Все привыкли представлять Грецию страной с белоснежными домами и удивительными морскими пейзажами. Однако реальная жизнь людей и их быт очень отличается от той картинки, которую привыкли видеть отдыхающие в турагентствах.
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Развенчать мифы взялся фотограф Антонио Теодоридис. 34-летний мужчина создал проект с названием "Пути побега", в котором раскрыл красоту, колоритность и иногда ужасы, которые можно увидеть в одном из жилых кварталов Афин. Фотограф намеренно не редактировал снимки и не украшал их, чтобы весь мир через фотографии мог ощутить реальную жизнь в Греции.
Жизнь в Греции без ретуши
Как на самом деле живут в Греции
Проект "Пути бегства"
Быт в Афинах
Колоритные фото Греции
Афины глазами фотографа
Фотопроект "Пути бегства"
Снимки Афин
Жизнь в Греции без прикрас
Все фото – блог Антонио Теодоридиса