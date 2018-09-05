Жизнь в столице Греции без ретуши: невероятные фото

Фотограф решил показать реальную жизнь в Греции без ретуши. Снимки художник сделал в одном из жилых районов Афин.

Все привыкли представлять Грецию страной с белоснежными домами и удивительными морскими пейзажами. Однако реальная жизнь людей и их быт очень отличается от той картинки, которую привыкли видеть отдыхающие в турагентствах.

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Развенчать мифы взялся фотограф Антонио Теодоридис. 34-летний мужчина создал проект с названием "Пути побега", в котором раскрыл красоту, колоритность и иногда ужасы, которые можно увидеть в одном из жилых кварталов Афин. Фотограф намеренно не редактировал снимки и не украшал их, чтобы весь мир через фотографии мог ощутить реальную жизнь в Греции.



Жизнь в Греции без ретуши



Как на самом деле живут в Греции



Проект "Пути бегства"



Быт в Афинах



Колоритные фото Греции



Афины глазами фотографа



Фотопроект "Пути бегства"



Снимки Афин



Жизнь в Греции без прикрас

Все фото – блог Антонио Теодоридиса