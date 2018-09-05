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Жизнь в столице Греции без ретуши: невероятные фото

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Жизнь в столице Греции без ретуши
Жизнь в столице Греции без ретуши / ignant.com

Фотограф решил показать реальную жизнь в Греции без ретуши. Снимки художник сделал в одном из жилых районов Афин.

Все привыкли представлять Грецию страной с белоснежными домами и удивительными морскими пейзажами. Однако реальная жизнь людей и их быт очень отличается от той картинки, которую привыкли видеть отдыхающие в турагентствах.

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Развенчать мифы взялся фотограф Антонио Теодоридис. 34-летний мужчина создал проект с названием "Пути побега", в котором раскрыл красоту, колоритность и иногда ужасы, которые можно увидеть в одном из жилых кварталов Афин. Фотограф намеренно не редактировал снимки и не украшал их, чтобы весь мир через фотографии мог ощутить реальную жизнь в Греции.


Жизнь в Греции без ретуши


Как на самом деле живут в Греции


Проект "Пути бегства"


Быт в Афинах


Колоритные фото Греции


Афины глазами фотографа


Фотопроект "Пути бегства"


Снимки Афин


Жизнь в Греции без прикрас

Все фото – блог Антонио Теодоридиса

Теги: Греция Путешествия LifeStyle
Источник: 24 Канал
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