11:36
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, 15 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      ЖК Фаворит в Ирпене: обзор, цены, отзывы, фото

      8 Читати новину українською
      Обзор ЖК "Фаворит" в Ирпене: цены, отзывы, фото
      Обзор ЖК "Фаворит" в Ирпене: цены, отзывы, фото / Коллаж 24 канала

      Обзор ЖК "Фаворит" в Ирпене от "Орлан-Инвест Групп". Далее в материале узнайте больше о застройщике, статусе строительства, ценах на квартиры и отзывах покупателей.

       

      Общая информация о ЖК "Фаворит"

      Жилой комлекс расположен в городе Ирпень Киевской области по адресу: ул. Минеральная 7-ж.

      Информация о ЖК на сайте застройщика "Орлан-Инвест Групп".

      Читайте по теме: Сколько квартир можно построить на месте заброшенных промзон в Киеве

      Ход строительства ЖК "Фаворит"

      Начало работ:

      1 квартал 2016 года

      Окончание работ и сдача объекта:

      2 квартал 2017 года

      Статус строительства ЖК "Фаворит"

      Дом – построен

      Ввод в эксплуатацию:

      2 квартал 2018 года

      Характеристики ЖК "Фаворит"

      Жилой комплекс "Фаворит" от "Орлан-Инвест Групп" принадлежит к новостройкам эконом-класса. ЖК состоит из одного 10-этажного дома, разделенного на 8 секций, всего в нем 359 квартир.

      ЖК Фаворит Орлан Інвест Груп план схема
      ЖК "Фаворит" в Ирпене: план застройки

      Кирпичные стены снаружи утеплены пенополистиролом, в квартирах установлено индивидуальное отопление.

      На территории ЖК есть многоуровневый наземный и подземный паркинг с лифтом.

      Более подробную информацию о ЖК "Фаворит" смотрите в таблице

      Харктеристики ЖК "Фаворит"
      Класс эконом
      Кол-во домов 1
      Кол-во секций 8
      Этажность 10
      Технология строительства кирпичная
      Стены кирпич
      Утепление пенополистирол
      Отопление индивидуальное (в квартире)
      Высота потолка 2,75 м (от пола до потолка)
      Количество квартир 359
      Паркинг наземный многоуровневый, подземный с лифтом
      Стан квартиры под ремонт
      Закрытая территория от автомобилей

      Какие типы квартир предлагает ЖК "Фаворит"

      В ЖК "Фаворит" предусмотрены 1– и 2-комнатные квартиры различного типа планирования.

      Примеры планировки 1-комнатных квартир в ЖК "Фаворит"

      1. Общая площадь: 41,56 кв

      Жилая площадь: 13,14 м кв

      Кухня: 20,44 м кв

      квартира план ЖК Фаворит
      Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"

      2. Общая площадь: 40,53 кв

      Жилая площадь: 14,69 м кв

      Кухня: 16,44 м кв

      план 1 кімнатна квартира ЖК Фаворит
      Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"

      3. Общая площадь: 39,48 кв

      Жилая площадь: 13,31 м кв

      Кухня: 22,32 м кв

      планування 1 кімнатна квартира ЖК Фаворит
      Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"

      Смотрите также: Как 2-комнатную квартиру превратить в 3-комнатную: пример "сталинки" в Киеве

      Примеры планирования 2-комнатных квартир в ЖК "Фаворит"

      1. Общая площадь: 58,11 кв

      Жилая площадь: 17,18 м кв

      Кухня: 16,34 м кв

      планування 2 кімнатна квартира ЖК Фаворит
      Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене

      2. Общая площадь: 70,41 кв

      Жилая площадь: 34,92 м кв

      Кухня: 9,86 м кв

      приклад планування 2-кімнатна квартира ЖК Фаворит
      Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене

      3. Общая площадь: 66,28 кв

      Жилая площадь: 33,07 м кв

      Кухня: 16,78 м кв

      квартира планування ЖК Фаворит Ірпінь
      Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене

      Цена метра квадратного от застройщика – от 12 500 гривен.

      Характеристики домов в ЖК "Фаворит" (Ирпень)

      Фундамент – ленточный монолитно-железобетонный;

      Стены – керамический кирпич М100;

      Крыша – плоская эксплуатируемая;

      Межкомнатные перегородки – газоблок, в санузле – кирпичные перегородки;

      Окна – двухкамерные стеклопакеты, трехкамерный профиль;

      Фасад – утеплитель 100мм + декоративная штукатурка;

      Подъезд – декоративная штукатурка, подвесной потолок, пол – керамическая плитка;

      Инженерное обеспечение – газ, централизованное водоснабжение и водоотвод с канализацией.

      Комфорт жителей и придомовая территория ЖК "Фаворит":

      1. Пешеходные дорожки – ФЭМ (брусчатка);
      2. Детская площадка;
      3. Организованная парковка;
      4. Домофон;
      5. Видеонаблюдение;
      6. Подземный паркинг.

      ЖК Фаворит Ірпінь
      Внутренний двор ЖК "Фаворит" в Ирпене

      Читайте также: Покупка квартиры в новостройке: куда должны выходить окна

      Внутренняя отделка квартир ЖК "Фаворит"

      Пол – стяжка черновая (бетонная);

      Стены – цементно-песчаная штукатурка;

      Входные двери – металлические с МДФ накладками;

      Система отопления – двухконтурный котел;

      Вода – заведена в квартиру;

      Электричество – заведено в квартиру;

      Счетчики – газ, вода, свет.

      Продажа квартир в ЖК "Фаворит"

      На сайте по поиску недвижимости ЛУН.ua указано, что все квартиры от застройщика проданы. В декабре 2018 года цена метра квадратного стартовала от 14 000 гривен – например, однокомнатную квартиру в этом ЖК можно было приобрести от 732 тысяч гривен.

      На вторичном рынке жилья 2-комнатную квартиру площадью 64,5 м кв с ремонтом и мебелью в ЖК "Фаворит" продают за 52 000 долларов США.

      2-комнатная квартира в ЖК "Фаворит" в Ирпене: смотрите фото

       

      Однокомнатная квартира в ЖК "Фаворит" площадью 42 м кв на сайте по поиску недвижимости выставлена на продажу за $ 36 000. Помещения меблированы частично: есть кухня и новая сантехника.

      1-комнатная квартира продается в ЖК "Фаворит" в Ирпене: смотрите фото

       

      Информация о застройщике ЖК "Фаворит" в Ирпене "Орлан-Инвест-Групп"

      Строительно-инвестиционная компания "Орлан-Инвест-Групп" была основана в 2013-м. Специализируется на жилищном строительстве в пригороде Киева.

      С 2013 года 14 домов в 9 ЖК были сданы в эксплуатацию, 14 домов в 7 ЖК – в процессе строительства. Реализуется также 1 проект загородного типа.

      Официальный сайт застройщика: orlaninvest.com.ua

      "Орлан-Инвест-Групп" связывают со скандальным мэром Ирпеня Владимиром Карплюком. Во время его мэрства этой компании перепадает под застройку большинство земель в городе.

      Узнайте больше: В Киеве посчитали рисковые новостройки: цифра поражает

      ЖК "Фаворит" в Ирпене: отзывы

      Многие вопросы относительно квартир в ЖК "Фаворит" владельцы и потенциальные покупатели оставляли в форуме сайте Domik.ua.

      Среди последних вопросов, которые обсуждали на форуме, были пожар в ЖК "Фаворит", проблемы с газовыми котлами и строительство ЖК "Фаворит-2" от этого же застройщика рядом.

      ЖК Фаворит Ірпінь огляд відгуки

      ЖК Фаворит Ірпінь огляд відгуки
      ЖК "Фаворит" в Ирпене: обзор, отзывы

      Что известно о пожаре в ЖК "Фаворит"?
      В декабре 2018 года в ЖК "Фаворит" произошел пожар. По заключению спасателей произошло короткое замыкание. Из-за того, что двор был заблокирован частными автомобилями, пожарным машинам было сложно добраться до места возгорания.

      Согласно технике безопасности, на окнах в подъездах должны быть установлены ручки, чтобы в случае необходимости проветрить помещение от дыма. Однако их не было, пожарным пришлось выбить стекла в нескольких лестничных площадках.

      Выяснилось, что в новостройке вообще отсутствует пожарная сигнализация.

      Смотрите видео о пожаре в ЖК "Фаворит" в Ирпене:

      Читайте также: Ирпень или Вишневое: где возле Киева строят больше всего жилья

      blog_ava
      Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
      сегодня
      3145
      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Цены на недвижимость
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      сегодня , 10:00 Захід відштовхнув Путіна, і той тепер мститься, – The Guardian
      Світові Медіа 1008
      Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      сегодня , 08:40 Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
      Блог Медіа 1191
      Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      15 августа , 23:30 Скільки військових підрозділів Росії розміщено на території України: відповідь експерта
      Віталій Дейнега 745
      Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      15 августа , 22:00 Лишили отца еще до рождения и 232 нарушителя границы Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1922
      Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      15 августа , 21:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      Анастасія Кушпіт 694
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук