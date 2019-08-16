ЖК Фаворит в Ирпене: обзор, цены, отзывы, фото
Обзор ЖК "Фаворит" в Ирпене от "Орлан-Инвест Групп". Далее в материале узнайте больше о застройщике, статусе строительства, ценах на квартиры и отзывах покупателей.
Общая информация о ЖК "Фаворит"
Жилой комлекс расположен в городе Ирпень Киевской области по адресу: ул. Минеральная 7-ж.
Информация о ЖК на сайте застройщика "Орлан-Инвест Групп".
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Ход строительства ЖК "Фаворит"
Начало работ:
1 квартал 2016 года
Окончание работ и сдача объекта:
2 квартал 2017 года
Статус строительства ЖК "Фаворит"
Дом – построен
Ввод в эксплуатацию:
2 квартал 2018 года
Характеристики ЖК "Фаворит"
Жилой комплекс "Фаворит" от "Орлан-Инвест Групп" принадлежит к новостройкам эконом-класса. ЖК состоит из одного 10-этажного дома, разделенного на 8 секций, всего в нем 359 квартир.
ЖК "Фаворит" в Ирпене: план застройки
Кирпичные стены снаружи утеплены пенополистиролом, в квартирах установлено индивидуальное отопление.
На территории ЖК есть многоуровневый наземный и подземный паркинг с лифтом.
Более подробную информацию о ЖК "Фаворит" смотрите в таблице
|Класс
|эконом
|Кол-во домов
|1
|Кол-во секций
|8
|Этажность
|10
|Технология строительства
|кирпичная
|Стены
|кирпич
|Утепление
|пенополистирол
|Отопление
|индивидуальное (в квартире)
|Высота потолка
|2,75 м (от пола до потолка)
|Количество квартир
|359
|Паркинг
|наземный многоуровневый, подземный с лифтом
|Стан квартиры
|под ремонт
|Закрытая территория
|от автомобилей
Какие типы квартир предлагает ЖК "Фаворит"
В ЖК "Фаворит" предусмотрены 1– и 2-комнатные квартиры различного типа планирования.
Примеры планировки 1-комнатных квартир в ЖК "Фаворит"
1. Общая площадь: 41,56 кв
Жилая площадь: 13,14 м кв
Кухня: 20,44 м кв
Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"
2. Общая площадь: 40,53 кв
Жилая площадь: 14,69 м кв
Кухня: 16,44 м кв
Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"
3. Общая площадь: 39,48 кв
Жилая площадь: 13,31 м кв
Кухня: 22,32 м кв
Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"
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Примеры планирования 2-комнатных квартир в ЖК "Фаворит"
1. Общая площадь: 58,11 кв
Жилая площадь: 17,18 м кв
Кухня: 16,34 м кв
Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене
2. Общая площадь: 70,41 кв
Жилая площадь: 34,92 м кв
Кухня: 9,86 м кв
Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене
3. Общая площадь: 66,28 кв
Жилая площадь: 33,07 м кв
Кухня: 16,78 м кв
Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене
Цена метра квадратного от застройщика – от 12 500 гривен.
Характеристики домов в ЖК "Фаворит" (Ирпень)
Фундамент – ленточный монолитно-железобетонный;
Стены – керамический кирпич М100;
Крыша – плоская эксплуатируемая;
Межкомнатные перегородки – газоблок, в санузле – кирпичные перегородки;
Окна – двухкамерные стеклопакеты, трехкамерный профиль;
Фасад – утеплитель 100мм + декоративная штукатурка;
Подъезд – декоративная штукатурка, подвесной потолок, пол – керамическая плитка;
Инженерное обеспечение – газ, централизованное водоснабжение и водоотвод с канализацией.
Комфорт жителей и придомовая территория ЖК "Фаворит":
- Пешеходные дорожки – ФЭМ (брусчатка);
- Детская площадка;
- Организованная парковка;
- Домофон;
- Видеонаблюдение;
- Подземный паркинг.
Внутренний двор ЖК "Фаворит" в Ирпене
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Внутренняя отделка квартир ЖК "Фаворит"
Пол – стяжка черновая (бетонная);
Стены – цементно-песчаная штукатурка;
Входные двери – металлические с МДФ накладками;
Система отопления – двухконтурный котел;
Вода – заведена в квартиру;
Электричество – заведено в квартиру;
Счетчики – газ, вода, свет.
Продажа квартир в ЖК "Фаворит"
На сайте по поиску недвижимости ЛУН.ua указано, что все квартиры от застройщика проданы. В декабре 2018 года цена метра квадратного стартовала от 14 000 гривен – например, однокомнатную квартиру в этом ЖК можно было приобрести от 732 тысяч гривен.
На вторичном рынке жилья 2-комнатную квартиру площадью 64,5 м кв с ремонтом и мебелью в ЖК "Фаворит" продают за 52 000 долларов США.
2-комнатная квартира в ЖК "Фаворит" в Ирпене: смотрите фото
Однокомнатная квартира в ЖК "Фаворит" площадью 42 м кв на сайте по поиску недвижимости выставлена на продажу за $ 36 000. Помещения меблированы частично: есть кухня и новая сантехника.
1-комнатная квартира продается в ЖК "Фаворит" в Ирпене: смотрите фото
Информация о застройщике ЖК "Фаворит" в Ирпене "Орлан-Инвест-Групп"
Строительно-инвестиционная компания "Орлан-Инвест-Групп" была основана в 2013-м. Специализируется на жилищном строительстве в пригороде Киева.
С 2013 года 14 домов в 9 ЖК были сданы в эксплуатацию, 14 домов в 7 ЖК – в процессе строительства. Реализуется также 1 проект загородного типа.
Официальный сайт застройщика: orlaninvest.com.ua
"Орлан-Инвест-Групп" связывают со скандальным мэром Ирпеня Владимиром Карплюком. Во время его мэрства этой компании перепадает под застройку большинство земель в городе.
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ЖК "Фаворит" в Ирпене: отзывы
Многие вопросы относительно квартир в ЖК "Фаворит" владельцы и потенциальные покупатели оставляли в форуме сайте Domik.ua.
Среди последних вопросов, которые обсуждали на форуме, были пожар в ЖК "Фаворит", проблемы с газовыми котлами и строительство ЖК "Фаворит-2" от этого же застройщика рядом.
ЖК "Фаворит" в Ирпене: обзор, отзывы
Что известно о пожаре в ЖК "Фаворит"?
В декабре 2018 года в ЖК "Фаворит" произошел пожар. По заключению спасателей произошло короткое замыкание. Из-за того, что двор был заблокирован частными автомобилями, пожарным машинам было сложно добраться до места возгорания.
Согласно технике безопасности, на окнах в подъездах должны быть установлены ручки, чтобы в случае необходимости проветрить помещение от дыма. Однако их не было, пожарным пришлось выбить стекла в нескольких лестничных площадках.
Выяснилось, что в новостройке вообще отсутствует пожарная сигнализация.
Смотрите видео о пожаре в ЖК "Фаворит" в Ирпене:
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