ЖК Фаворит в Ирпене: обзор, цены, отзывы, фото

Обзор ЖК "Фаворит" в Ирпене от "Орлан-Инвест Групп". Далее в материале узнайте больше о застройщике, статусе строительства, ценах на квартиры и отзывах покупателей.

Общая информация о ЖК "Фаворит"

Жилой комлекс расположен в городе Ирпень Киевской области по адресу: ул. Минеральная 7-ж.

Информация о ЖК на сайте застройщика "Орлан-Инвест Групп".

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Ход строительства ЖК "Фаворит"

Начало работ:

1 квартал 2016 года

Окончание работ и сдача объекта:

2 квартал 2017 года

Статус строительства ЖК "Фаворит"

Дом – построен

Ввод в эксплуатацию:

2 квартал 2018 года

Характеристики ЖК "Фаворит"

Жилой комплекс "Фаворит" от "Орлан-Инвест Групп" принадлежит к новостройкам эконом-класса. ЖК состоит из одного 10-этажного дома, разделенного на 8 секций, всего в нем 359 квартир.



ЖК "Фаворит" в Ирпене: план застройки

Кирпичные стены снаружи утеплены пенополистиролом, в квартирах установлено индивидуальное отопление.

На территории ЖК есть многоуровневый наземный и подземный паркинг с лифтом.

Более подробную информацию о ЖК "Фаворит" смотрите в таблице

Харктеристики ЖК "Фаворит" Класс эконом Кол-во домов 1 Кол-во секций 8 Этажность 10 Технология строительства кирпичная Стены кирпич Утепление пенополистирол Отопление индивидуальное (в квартире) Высота потолка 2,75 м (от пола до потолка) Количество квартир 359 Паркинг наземный многоуровневый, подземный с лифтом Стан квартиры под ремонт Закрытая территория от автомобилей

Какие типы квартир предлагает ЖК "Фаворит"

В ЖК "Фаворит" предусмотрены 1– и 2-комнатные квартиры различного типа планирования.

Примеры планировки 1-комнатных квартир в ЖК "Фаворит"

1. Общая площадь: 41,56 кв

Жилая площадь: 13,14 м кв

Кухня: 20,44 м кв



Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"

2. Общая площадь: 40,53 кв

Жилая площадь: 14,69 м кв

Кухня: 16,44 м кв



Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"

3. Общая площадь: 39,48 кв

Жилая площадь: 13,31 м кв

Кухня: 22,32 м кв



Пример планировки 1-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит"

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Примеры планирования 2-комнатных квартир в ЖК "Фаворит"

1. Общая площадь: 58,11 кв

Жилая площадь: 17,18 м кв

Кухня: 16,34 м кв



Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене

2. Общая площадь: 70,41 кв

Жилая площадь: 34,92 м кв

Кухня: 9,86 м кв



Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене

3. Общая площадь: 66,28 кв

Жилая площадь: 33,07 м кв

Кухня: 16,78 м кв



Пример планирования 2-комнатной квартиры в ЖК "Фаворит" в Ирпене

Цена метра квадратного от застройщика – от 12 500 гривен.

Характеристики домов в ЖК "Фаворит" (Ирпень)

Фундамент – ленточный монолитно-железобетонный;

Стены – керамический кирпич М100;

Крыша – плоская эксплуатируемая;

Межкомнатные перегородки – газоблок, в санузле – кирпичные перегородки;

Окна – двухкамерные стеклопакеты, трехкамерный профиль;

Фасад – утеплитель 100мм + декоративная штукатурка;

Подъезд – декоративная штукатурка, подвесной потолок, пол – керамическая плитка;

Инженерное обеспечение – газ, централизованное водоснабжение и водоотвод с канализацией.

Комфорт жителей и придомовая территория ЖК "Фаворит":

Пешеходные дорожки – ФЭМ (брусчатка); Детская площадка; Организованная парковка; Домофон; Видеонаблюдение; Подземный паркинг.



Внутренний двор ЖК "Фаворит" в Ирпене

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Внутренняя отделка квартир ЖК "Фаворит"

Пол – стяжка черновая (бетонная);

Стены – цементно-песчаная штукатурка;

Входные двери – металлические с МДФ накладками;

Система отопления – двухконтурный котел;

Вода – заведена в квартиру;

Электричество – заведено в квартиру;

Счетчики – газ, вода, свет.

Продажа квартир в ЖК "Фаворит"

На сайте по поиску недвижимости ЛУН.ua указано, что все квартиры от застройщика проданы. В декабре 2018 года цена метра квадратного стартовала от 14 000 гривен – например, однокомнатную квартиру в этом ЖК можно было приобрести от 732 тысяч гривен.

На вторичном рынке жилья 2-комнатную квартиру площадью 64,5 м кв с ремонтом и мебелью в ЖК "Фаворит" продают за 52 000 долларов США.

2-комнатная квартира в ЖК "Фаворит" в Ирпене: смотрите фото

Однокомнатная квартира в ЖК "Фаворит" площадью 42 м кв на сайте по поиску недвижимости выставлена на продажу за $ 36 000. Помещения меблированы частично: есть кухня и новая сантехника.

1-комнатная квартира продается в ЖК "Фаворит" в Ирпене: смотрите фото

Информация о застройщике ЖК "Фаворит" в Ирпене "Орлан-Инвест-Групп"

Строительно-инвестиционная компания "Орлан-Инвест-Групп" была основана в 2013-м. Специализируется на жилищном строительстве в пригороде Киева.

С 2013 года 14 домов в 9 ЖК были сданы в эксплуатацию, 14 домов в 7 ЖК – в процессе строительства. Реализуется также 1 проект загородного типа.

Официальный сайт застройщика: orlaninvest.com.ua

"Орлан-Инвест-Групп" связывают со скандальным мэром Ирпеня Владимиром Карплюком. Во время его мэрства этой компании перепадает под застройку большинство земель в городе.

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ЖК "Фаворит" в Ирпене: отзывы

Многие вопросы относительно квартир в ЖК "Фаворит" владельцы и потенциальные покупатели оставляли в форуме сайте Domik.ua.

Среди последних вопросов, которые обсуждали на форуме, были пожар в ЖК "Фаворит", проблемы с газовыми котлами и строительство ЖК "Фаворит-2" от этого же застройщика рядом.



ЖК "Фаворит" в Ирпене: обзор, отзывы

Что известно о пожаре в ЖК "Фаворит"?

В декабре 2018 года в ЖК "Фаворит" произошел пожар. По заключению спасателей произошло короткое замыкание. Из-за того, что двор был заблокирован частными автомобилями, пожарным машинам было сложно добраться до места возгорания.



Согласно технике безопасности, на окнах в подъездах должны быть установлены ручки, чтобы в случае необходимости проветрить помещение от дыма. Однако их не было, пожарным пришлось выбить стекла в нескольких лестничных площадках.



Выяснилось, что в новостройке вообще отсутствует пожарная сигнализация.

Смотрите видео о пожаре в ЖК "Фаворит" в Ирпене:

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