"Жлобский язык": скандал в отношении русского и украинского взорвался на сессии в Кропивницком

Утром 5 июня в Кропивницком вместе с заседанием горсовета одновременно состоялось и заседание 21-й сессии Подольского районного совета города, на котором присутствовало 25 народных избранников. Во время собрания некоторые народные избранники выступали на русском языке, а один даже назвал украинский язык "жлобским". В итоге разгорелся скандал.

Как пишет местное издание "Утренний город", сначала выступила депутат от ВО "Свобода" Елена Яцун, которая зачитала обращение от группы депутатов Верховной Рады относительно принятия Антиолигархического пакета коренных преобразований.

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Позже, отмечают журналисты, к ней относительно разъяснения ситуации обратился депутат от "Оппоблока" Александр Пустовой. Политик, в частности, отметил, что юридически неправильно называть государство Россию Московией и "кто такие депутаты Подольского совета, чтобы решать такие глобальные вопросы". Подчеркнем, что он выступал исключительно на русском языке.

Так, Яцун ответила, что депутаты районного в городе совета являются представителями общины и имеют право требовать справедливости для своих избирателей.

Однако присутствующая на сессии депутат Фортечного районного совета Елена Скочко все же обратила внимание на выступление на русском со стороны "оппоблоковца" и указала, что тот должен выступать на государственном языке, а не на языке оккупанта.

В итоге на такой упрек некоторые народные избранники начали возмущаться: "Русский язык понимает каждый!" Скочко подчеркнула, что депутаты и чиновники в государственных органах должны выступать только на украинском. На что депутат от "Батькивщины" Андрей Силивейстров высказался: "Это жлобский язык, все разговаривают одно слово так, одно так".

К слову, в дальнейшем Александр Пустовой таки перешел на украинский.

Напомним, недавно пренебрежительно относительно украинского языка высказался скандальный народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин.