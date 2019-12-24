"Жопа Одессе": "Думская" выступила новый провокационный эротический календарь на 2020 год
Популярное одесское издание "Думская" по случаю Нового года решило в очередной раз выпустить провокационный календарь. В новом календаре на 2020 год журналисты обращают внимание на проблемы их города, правда делают это в эротической манере, так сказать через пятую точку.
Как пишет "Думская" на своем сайте, участие в съемках для календаря приняли их сотрудники и профессиональные модели. А демонстрируют они все прежде всего свои ягодицы.
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Издание "Думская" выпустило провокационный календарь о проблемах в Одессе
Вполне вероятно, что таким креативным образом журналисты хотели подчеркнуть проблемы в городе. Говорится, в частности про:
- отношение к иностранцам в ресторанах;
- засилье пророссийских настроений и «русского мира»;
- пожарную безопасность (за последние 1,5 года в Одессе произошло по меньшей мере 3 громких смертельных пожара);
- застройку побережья;
- пробки на дорогах;
- состояние исторического центра;
- коррупцию;
- доверие к правоохранителям;
- вырубку деревьев;
- чистоту моря;
- плотную застройку;
- пустые растраты бюджетных средств.
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Стоит такой календарь 1 тысячу гривен, а все деньги с продаж, уверяют в издании, пойдут на благотворительные проекты и помощь Вооруженным силам Украины. Желающим приобрести следует написать на [email protected]
Автор проекта – Жанна Жукова, фотографы – Александр Гиманов, Виталий Прус
Заметим, что в прошлом году "Думская" выпустила календарь на тему парламентских и президентских выборов, которые в итоге прошли в 2019 году. А на 2018-й вышел календарь реформ и красоты.
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