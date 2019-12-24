"Жопа Одессе": "Думская" выступила новый провокационный эротический календарь на 2020 год

Популярное одесское издание "Думская" по случаю Нового года решило в очередной раз выпустить провокационный календарь. В новом календаре на 2020 год журналисты обращают внимание на проблемы их города, правда делают это в эротической манере, так сказать через пятую точку.

Как пишет "Думская" на своем сайте, участие в съемках для календаря приняли их сотрудники и профессиональные модели. А демонстрируют они все прежде всего свои ягодицы.

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Издание "Думская" выпустило провокационный календарь о проблемах в Одессе

Вполне вероятно, что таким креативным образом журналисты хотели подчеркнуть проблемы в городе. Говорится, в частности про:

отношение к иностранцам в ресторанах;

засилье пророссийских настроений и «русского мира»;

пожарную безопасность (за последние 1,5 года в Одессе произошло по меньшей мере 3 громких смертельных пожара);

застройку побережья;

пробки на дорогах;

состояние исторического центра;

коррупцию;

доверие к правоохранителям;

вырубку деревьев;

чистоту моря;

плотную застройку;

пустые растраты бюджетных средств.

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Стоит такой календарь 1 тысячу гривен, а все деньги с продаж, уверяют в издании, пойдут на благотворительные проекты и помощь Вооруженным силам Украины. Желающим приобрести следует написать на [email protected]

Автор проекта – Жанна Жукова, фотографы – Александр Гиманов, Виталий Прус

Заметим, что в прошлом году "Думская" выпустила календарь на тему парламентских и президентских выборов, которые в итоге прошли в 2019 году. А на 2018-й вышел календарь реформ и красоты.

Как снимали эротический календарь от "Думской" на 2017 год: видео