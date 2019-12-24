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      "Жопа Одессе": "Думская" выступила новый провокационный эротический календарь на 2020 год

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      Издание "Думская" отметилось новым эротическим календарем / "Думская"

      Популярное одесское издание "Думская" по случаю Нового года решило в очередной раз выпустить провокационный календарь. В новом календаре на 2020 год журналисты обращают внимание на проблемы их города, правда делают это в эротической манере, так сказать через пятую точку.

      Как пишет "Думская" на своем сайте, участие в съемках для календаря приняли их сотрудники и профессиональные модели. А демонстрируют они все прежде всего свои ягодицы.

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      Издание "Думская" выпустило провокационный календарь о проблемах в Одессе

      Вполне вероятно, что таким креативным образом журналисты хотели подчеркнуть проблемы в городе. Говорится, в частности про:

      • отношение к иностранцам в ресторанах;
      • засилье пророссийских настроений и «русского мира»;
      • пожарную безопасность (за последние 1,5 года в Одессе произошло по меньшей мере 3 громких смертельных пожара);
      • застройку побережья;
      • пробки на дорогах;
      • состояние исторического центра;
      • коррупцию;
      • доверие к правоохранителям;
      • вырубку деревьев;
      • чистоту моря;
      • плотную застройку;
      • пустые растраты бюджетных средств.

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      Стоит такой календарь 1 тысячу гривен, а все деньги с продаж, уверяют в издании, пойдут на благотворительные проекты и помощь Вооруженным силам Украины. Желающим приобрести следует написать на [email protected]

      Автор проекта – Жанна Жукова, фотографы – Александр Гиманов, Виталий Прус

      Заметим, что в прошлом году "Думская" выпустила календарь на тему парламентских и президентских выборов, которые в итоге прошли в 2019 году. А на 2018-й вышел календарь реформ и красоты.

      Как снимали эротический календарь от "Думской" на 2017 год: видео

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Новогодние праздники Медиа СМИ Новости Одессы Эротика
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