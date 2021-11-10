Заказчиком оказался 54-летний председатель поселкового совета в Херсонской области. Он был задержан 8 ноября. Такая информация была обнародована на сайте Одесской областной прокураторы.

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Глава поселкового совета нашел "исполнителя"

Правоохранители узнали, что глава местной ОТГ ищет человека, который за деньги нападет на его коллегу-депутата, также возглавляющего фермерское хозяйство. За это мужчина предлагал немалое вознаграждение – 7 тысяч долларов. Исполнитель преступления должен был нанести жертве тяжкие телесные повреждения, которые бы лишили его возможности заниматься хозяйственной деятельностью. Все – из-за длительной неприязни в отношениях.

Мужчину поймали при оплате "заказа"

В сентябре и октябре председатель совета встретился с "исполнителем", чтобы передать первые "транши" – 500 долларов и 37 тысяч гривен. Остальные 5 тысяч долларов он должен был оплатить после выполнения заказа. Чтобы защитить жизнь и здоровье потерпевшего, полицейские инсценировали обстановку нападения и избиения жертвы.

Обратите внимание! 8 ноября заказчика удалось задержать в Николаевской области. Его поймали с поличным при передаче финальной части вознаграждения – 2,5 тысячи долларов и 65 тысяч гривен.

Отметим, что задержанному уже сообщили о подозрении. Решаются вопросы по избранию ему меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.