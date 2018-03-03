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Жозефин Скривер показала соблазнительные ягодицы в джакузи (18+)

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Жозефин Скривер
Жозефин Скривер / Фото из свободных источников

Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер не часто радует подписчиков откровенными фото, но на этот раз ей удалось очаровать всех.

Звезда подиумов опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото, на котором похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами. Позировала Жозефин в большом джакузи, наполненном пеной.

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Автором снимка стал фотограф Джероми Дюран. Недавно он снимал другую супермодель Кэндис Свейнпол для ее линейки купальников Tropic of C.

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Жозефин Скривер также на днях опубликовала трогательное фото с ее любимым Александром Делеоном, где они нежились вместе в постели.

Теги: LifeStyle Мода Секс Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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