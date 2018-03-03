Жозефин Скривер показала соблазнительные ягодицы в джакузи (18+)
Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер не часто радует подписчиков откровенными фото, но на этот раз ей удалось очаровать всех.
Звезда подиумов опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото, на котором похвасталась стройной фигурой и упругими ягодицами. Позировала Жозефин в большом джакузи, наполненном пеной.
Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret обнажилась на пляже: фото (18+)
Автором снимка стал фотограф Джероми Дюран. Недавно он снимал другую супермодель Кэндис Свейнпол для ее линейки купальников Tropic of C.
Читайте также: "Ангел" Victoria's Secret обнажилась для модного глянца: эффектные фото
Жозефин Скривер также на днях опубликовала трогательное фото с ее любимым Александром Делеоном, где они нежились вместе в постели.