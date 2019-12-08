"Жуки съели": на что боевики превратили самый известный супермаркет Украины – фото поражают
Один из самых известных супермаркетов Украины, Metro, который размещается возле Донецкого аэропорта, превратился в настоящую развалину. Это заведение боевики и мародеры вычистили полностью в 2014 году.
Свежие фото самого известного в Донецке и во всей Украине Metro опубликовал участник обороны донецкого аэропорта Андрей Шор .
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Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели,
– иронично подписал он свое сообщение.
Как выглядит гипермаркет Metro возле Донецкого аэропорта сегодня
Гипермаркет Metro в Донецке ограбили конце мая 2014 года. Сделали это боевики так называемой "ДНР". По словам очевидцев, присоединились к мародерству и некоторые местные жители. Компания Metro Cash & Carry оценила убытки от потери товара в 1 миллион евро. Эти события произошли вскоре после начала военных действий на Донбассе, начавшихся в апреле 2014-го.
Как боевики уничтожили и разграбили гипермаркет Metro возле Донецкого аэропорта в начале войны: видео
Заметим, что после деоккупации Донбасса Россия должна выплатить Украине репарации. Как недавно заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, украинцы не будут платить за восстановление Донбасса, поскольку "это априори невозможно".
Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион,
– отметил чиновник.