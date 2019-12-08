"Жуки съели": на что боевики превратили самый известный супермаркет Украины – фото поражают

Один из самых известных супермаркетов Украины, Metro, который размещается возле Донецкого аэропорта, превратился в настоящую развалину. Это заведение боевики и мародеры вычистили полностью в 2014 году.

Свежие фото самого известного в Донецке и во всей Украине Metro опубликовал участник обороны донецкого аэропорта Андрей Шор .

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Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели,

– иронично подписал он свое сообщение.

Как выглядит гипермаркет Metro возле Донецкого аэропорта сегодня

Гипермаркет Metro в Донецке ограбили конце мая 2014 года. Сделали это боевики так называемой "ДНР". По словам очевидцев, присоединились к мародерству и некоторые местные жители. Компания Metro Cash & Carry оценила убытки от потери товара в 1 миллион евро. Эти события произошли вскоре после начала военных действий на Донбассе, начавшихся в апреле 2014-го.

Как боевики уничтожили и разграбили гипермаркет Metro возле Донецкого аэропорта в начале войны: видео

Заметим, что после деоккупации Донбасса Россия должна выплатить Украине репарации. Как недавно заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, украинцы не будут платить за восстановление Донбасса, поскольку "это априори невозможно".