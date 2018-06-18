Жуниор Мораес официально стал игроком Шахтера

Переход в состояние принципиального соперника, как осуществление мечты. Именно так экс-динамовец Жуниор Мораес, прокомментировал свой трансфер в Шахтер. Хотя еще весной уверял, что никаких соглашений с "горняками" не подписывал.

В донецком клубе бразилец проведет ближайшие два года – именно на столько рассчитан контракт. Сам же игрок уже думает о титулах с новой командой.

Читайте также: Промоутер Усика выразил недовольство проведением поединка против Гассиева в Москве

31-летний Жуниор Мораес Шахтеру достался бесплатно, ведь с Динамо соглашение бразильца закончилось этим летом. За киевлян бразилец провел 85 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 6 ассистов.