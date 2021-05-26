Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре. Решение созвать жюри принял окружной прокурор Манхэттена. Присяжные будут рассматривать не только дело бывшего главы Белого дома, но и другие.

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Следствие изучает миллионы страниц налоговой отчетности

Жюри будет заседать три дня в неделю в течение 6 месяцев. Такой шаг органов прокуратуры свидетельствует, пишут СМИ о незаконности действий Трампа в бизнесе является достаточная доказательственная база. Говорится о миллионах страниц налоговой отчетности.

Отметим, что следствие анализирует бизнес-дела Трампа еще до того, как он стал главой Белого дома.

В чем подозревают Трампа? Дело касается возможных манипуляций по объектам недвижимости. Также следователи изучают, не получал Трамп незаконных налоговых льгот, когда занижал стоимость своих активов. Сам експрезидент любые правонарушения отвергает.

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Прокуратура переквалифицировала дело на уголовное

Ранее прокуратура переквалифицировала дело о гражданском мошенничестве в уголовное. Подробности по делу обнародовали еще в августе 2020 – когда сам Трамп еще был американским президентом.