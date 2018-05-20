Журнал GQ высмеял неудачную обложку, на которой Уизерспун добавили лишнюю конечность

В январе 2018 года именитое издание Vanity Fair окунфузилось, когда из-за злоупотребления фотошопом случайно добавили на обложке Риз Уизерспун еще одну одну ногу, а Опре Уинфр – лишнюю руку. Другой известный журнал GQ опубликовал собственную пародию на обложку.

Авторы издания GQ решили иронично напомнить о тех ошибках, которые однажды сделали редакторы модного глянца Vanity Fair. На собственной версии обложки журналисты разместили три актрисы – Кейт Маккиннон, Исса Рей и Сара Сильверман, у которых насчитывается по меньшей мере 5 лишних рук и ног.

Читайте также: Курьез дня: на обложке Vanity Fair у Опры Уинфри насчитали три руки, а у Риз Уизерспун – три ноги

Авторы издания добавили комментарий к снимку, отметив, что они "очень жалеют, что результат нарушает строгие редакционные стандарты и законы природы".

Обложка издания Vanity Fair в свою очередь выглядела так:



Риз Уизерспун с "тремя" ногами



Опра Уинфри с "тремя руками"