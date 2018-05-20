18:54
20 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
18°C 13°C
  • понедельник
    19°C 9°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Журнал GQ высмеял неудачную обложку, на которой Уизерспун добавили лишнюю конечность

91 Читати новину українською
Обложка журнала GQ
Обложка журнала GQ / Twitter / @GQ Magazine

В январе 2018 года именитое издание Vanity Fair окунфузилось, когда из-за злоупотребления фотошопом случайно добавили на обложке Риз Уизерспун еще одну одну ногу, а Опре Уинфр – лишнюю руку. Другой известный журнал GQ опубликовал собственную пародию на обложку.

Авторы издания GQ решили иронично напомнить о тех ошибках, которые однажды сделали редакторы модного глянца Vanity Fair. На собственной версии обложки журналисты разместили три актрисы – Кейт Маккиннон, Исса Рей и Сара Сильверман, у которых насчитывается по меньшей мере 5 лишних рук и ног.

Читайте также: Курьез дня: на обложке Vanity Fair у Опры Уинфри насчитали три руки, а у Риз Уизерспун – три ноги

Авторы издания добавили комментарий к снимку, отметив, что они "очень жалеют, что результат нарушает строгие редакционные стандарты и законы природы".

Обложка издания Vanity Fair в свою очередь выглядела так:


Риз Уизерспун с "тремя" ногами


Опра Уинфри с "тремя руками"

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук