Журнал Time создал невероятную обложку из дронов: головокружительное видео
Создатели американского журнала Time решили покреативить с обложкой для июньского номера издания.
Этот выпуск будет посвящен теме беспилотных летательных аппаратов.
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Обложку для него решили создать с помощью дронов.
Помогла в этом компания Intel. В небо выпустили 958 дронов с фонарями, которые и "творили" обложку журнала и название "Time".
Беспилотники светились красным именно того оттенка, который использует в печати издание.
В сети опубликовали видео, как будет выглядеть сама обложка.
Создатели этого шоу также поделились видео непростого процесса создания обложки и того, что происходило за кулисами.
Смотрите бэкстейдж видео по созданию обложки журнала Time:
Источник: 24 Канал
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