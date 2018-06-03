Журнал Time создал невероятную обложку из дронов: головокружительное видео

Создатели американского журнала Time решили покреативить с обложкой для июньского номера издания.

Этот выпуск будет посвящен теме беспилотных летательных аппаратов.

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Обложку для него решили создать с помощью дронов.

Помогла в этом компания Intel. В небо выпустили 958 дронов с фонарями, которые и "творили" обложку журнала и название "Time".

Беспилотники светились красным именно того оттенка, который использует в печати издание.

В сети опубликовали видео, как будет выглядеть сама обложка.

Создатели этого шоу также поделились видео непростого процесса создания обложки и того, что происходило за кулисами.

Смотрите бэкстейдж видео по созданию обложки журнала Time: