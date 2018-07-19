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Журнал TIME удивил красноречивой обложкой: на ней – "скрещенные" лицо Путина и Трампа

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На обложке TIME разместили "ТрампоПутина"
На обложке TIME разместили "ТрампоПутина" / Фото из открытых источников

Американский журнал TIME поместил на своей обложке соединенное лицо двух президентов – США и России.

Соответствующую фотографию опубликовали на официальной странице издания в Facebook.

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Новая обложка TIME. Трамп хотел провести саммит с Путиным. Он получил гораздо больше, чем ожидал,
– говорится в заметке к фото.

обкладинка time Путін Трамп

Новая обложка журнала TIME

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Оба лидера подчеркнули, что довольны результатами переговоров. Однако в США резко раскритиковали риторику и поведение Трампа во время саммита.

В частности, на совместной пресс-конференции в Хельсинки президент заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Трамп фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. Приехав домой, Трамп отрекся от своих слов и сказал, что на совместной с Путиным пресс-конференции просто "оговорился".

Теги: Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Новости политики Курьезные новости Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года журналисты
Источник: 24 канал
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