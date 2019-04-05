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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Журналист 24 канала Голобородько вызвал на интервью Порошенко: видео

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      Журналист 24 канала Голобородько вызвал на интервью Порошенко: видео
      Журналист 24 канала Голобородько вызвал на интервью Порошенко: видео / 24 канал

      Журналист 24 канала обратился к действующему Президенту Украины и кандидату в будущие президенты Петру Порошенко с призывом прийти на интервью в эфире нашего телеканала.

      Ранее журналист с настоящей фамилией Голобородько уже обращался к другому кандидату в президенты Владимиру Зеленскому – ненастоящему Голобородько из "Слуги народа" – с просьбой об интервью.

      Читайте также: Голобородько вызывает Зеленского на интервью

      Журналист 24 канала признался, что его волнует отсутствие общения кандидата в президенты Владимира Зеленского с представителями СМИ. Однако в пресс-службе на видеовызов сейчас ответили, что не будут идти на интервью до 2 тура выборов.

      Теперь Антон Голобородько записал новое видеообращение, и уже к другому кандидату в президенты:

      "Господин Президент, вы хоть и неуверенно, но прошли во второй тур. Ну второй тур, так второй тур!

      Ваши 15% сделали то, что последние два года пытался делать наш 24 канал – открыли вам глаза.

      Мы всегда критиковали вас жестче чем другие СМИ. Не прощали ошибок. Потому что медиа должны быть критичными к любой власти. Не ради "измены". А чтобы указывать ей на ошибки. И чтобы она их исправляла.

      А ошибок у вас было много. Имитация и симулякры, вместо реформ. Коррупция – вместо борьбы с ней. "Ротердам+" – вместо войны с олигархами. Бриллиантовые прокуроры и разведчики с паспортами России. Свинарчуки и Медведчуки, все в шоколаде, – вместо посаженных друзей и отрубленных рук.

      И одну из самых больших ошибок вы повторили за Януковичем – вы не желали слышать правду. Вы раздавали интервью каналам, которые не могут задавать вам острых вопросов. А ваше окружение погрузило вас в теплую ванну и убеждало что все вы вместе "пропетляете".

      Не пропетляли.

      Господин Президент, мы предлагаем вам попробовать убедить страну поверить вам еще раз. Придите к нам на 24 канал и ответьте на действительно острые вопросы. Которых давно требует страна.

      Потому что быть Президентом и Верховным Главнокомандующим – как вы сами сказали – это не игра. Это ответственность. Так, давайте, – отвечайте. Отвечайте в эфире 24 канала. Когда? Где? У вас или у нас?

      Чтобы вдруг не пришлось отвечать за все тут, на месте, которым так и не успел воспользоваться ваш предшественник – на вертолетной площадке Януковича".

      Смотрите видео: журналист Голобородько приглашает Петра Порошенко на интервью

       

       

       
      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины
      Источник: 24 канал
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