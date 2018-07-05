Журналист Асеев, который находится в плену оккупантов, объявил голодовку, - Фирсов

Украинский журналист Станислав Асеев, которого незаконно удерживают пророссийские боевики еще с 2017 года, неделю назад объявил голодовку.

Об этом сообщил бывший народный депутат Егор Фирсов в Facebook.

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Получил информацию о том, что украинский журналист Станислав Асеев, которого уже год держат в плену боевики "ДНР" за его журналистскую деятельность, неделю назад начал голодовку,

– заявил экс-нардеп

По его словам, к такому решению украинца "подтолкнуло плохое обращение".

"Стаса держат в сыром помещении, он болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом", – подчеркнул Фирсов.

Политик также обратился с просьбой к международным организациям, чтобы они обратить внимание на факт голодовки Асеева и по возможности способствовали его скорейшему обмену.

Напомним, 2 июня 2017 года Станислав Асеев пропал на подконтрольной пророссийским боевикам территории, но оккупанты не предоставляли никакой информации о его местонахождении. Впоследствии, представители оккупированных территории Донбасса подтвердили, что Асеев находится у них и включен в списки на обмен пленными.

Кто такой Станислав Асеев?

Украинский писатель, журналист и блоггер. Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Український тиждень" и 2Радіо Свобода". Перестал выходить на связь 2 июня 2017 года, после похищения пророссийскими боевиками на Донбассе.