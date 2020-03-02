Журналист Асеев заявил, что вместе с ним боевики освободили тех, кто принимал участие в пытках

Освобожденный из плена пророссийских боевиков журналист Станислав Асеев заявил, что вместе с военными и гражданскими, которые пострадали от войны, в Украину 29 декабря 2019 года отпустили людей, которые поддерживали донецких боевиков и участвовали в пытках. Отдельно он выделил Евгения Бражникова и Алексея Кускова.

Осенью 2017 года эти двое буквально ломали целую камеру в донецкой "Изоляции", рассказал Станислав Асеев на своей странице в фейсбуке.

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Они оба били лично меня, а Женей Ставцевым, который до сих пор остается в плену, фактически вымыли пол, протащив вдоль всего коридора,

– рассказал журналист.

Асеев также отмечает, что уже рассказывал об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот сразу же позвонил в Службу безопасности Украины, где ему отрапортовали, что занимаются Бражниковым.

"На этом и все – никаких допросов, ни официального ответа на мой запрос относительно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал еще 20 января", – подчеркнул Станислав Асеев.

Он также заявил, что пленные, которые раньше страдали от рук Бражникова, начали бить его еще за палатками просто во время обмена. Тогда его спасли военные, а под конвоем СБУ привезли в Киев.

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Однако Алексей Кусков находится на подконтрольной Киеву территории уже более двух лет. Его обменяли еще в декабре 2017 года.

Встретились в "Феофании". Видно, пришел навестить своего друга Бражникова. встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?" Помню, Леша, я ничего не забуду,

– заявил освобожденный из вражеского плена журналист.

Обмен пленными 29 декабря 2019 года: кратко

В декабре 2019 года состоялся пока последний, но и первый с 2017 года обмен пленными между пророссийскими боевиками и Украиной. В его пределах Киев вернул 76 пленников боевиков, из которых 12 – военнопленные.

Ознакомиться с полным списком обмененных лиц можно в нашем материале по ссылке.

Что известно о Евгении Бражникове?

Бывший заместитель директора Донецкого энергозавода. Был задержан незаконными формированиями 29 июля 2016 года в собственной машине в оккупированном Донецке.



Боевики обвинили его в хранении и распространении оружия, а также в содействии украинской власти.