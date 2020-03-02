07:57
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Журналист Асеев заявил, что вместе с ним боевики освободили тех, кто принимал участие в пытках

      - Читати новину українською

      Освобожденный из плена пророссийских боевиков журналист Станислав Асеев заявил, что вместе с военными и гражданскими, которые пострадали от войны, в Украину 29 декабря 2019 года отпустили людей, которые поддерживали донецких боевиков и участвовали в пытках. Отдельно он выделил Евгения Бражникова и Алексея Кускова.

      Осенью 2017 года эти двое буквально ломали целую камеру в донецкой "Изоляции", рассказал Станислав Асеев на своей странице в фейсбуке.

      К слову: Следующий обмен пленными хотят провести уже в марте

      Они оба били лично меня, а Женей Ставцевым, который до сих пор остается в плену, фактически вымыли пол, протащив вдоль всего коридора,
      – рассказал журналист.

      Асеев также отмечает, что уже рассказывал об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот сразу же позвонил в Службу безопасности Украины, где ему отрапортовали, что занимаются Бражниковым.

      "На этом и все – никаких допросов, ни официального ответа на мой запрос относительно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал еще 20 января", – подчеркнул Станислав Асеев.

      Он также заявил, что пленные, которые раньше страдали от рук Бражникова, начали бить его еще за палатками просто во время обмена. Тогда его спасли военные, а под конвоем СБУ привезли в Киев.

      Интересно: Скольких людей Украина считает пропавшими без вести в Крыму, на Донбассе и в России

      Однако Алексей Кусков находится на подконтрольной Киеву территории уже более двух лет. Его обменяли еще в декабре 2017 года.

      Встретились в "Феофании". Видно, пришел навестить своего друга Бражникова. встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?" Помню, Леша, я ничего не забуду,
      – заявил освобожденный из вражеского плена журналист.

      Обмен пленными 29 декабря 2019 года: кратко

      В декабре 2019 года состоялся пока последний, но и первый с 2017 года обмен пленными между пророссийскими боевиками и Украиной. В его пределах Киев вернул 76 пленников боевиков, из которых 12 – военнопленные.

      Ознакомиться с полным списком обмененных лиц можно в нашем материале по ссылке.

      Что известно о Евгении Бражникове?
      Бывший заместитель директора Донецкого энергозавода. Был задержан незаконными формированиями 29 июля 2016 года в собственной машине в оккупированном Донецке.

      Боевики обвинили его в хранении и распространении оружия, а также в содействии украинской власти.

       

      Для чего нужен семейный врач: Скалецкая записала видеообращение из Новых Санжар
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украинцы в плену РФ Обмен пленными Журналисты Война на Донбассе Оккупированные территории Пророссийские боевики Пытки Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Депозит на 50 тысяч новорожденным: что конкретно предлагают депутаты
      Ірина Поліщук
      1 марта , 23:53 "Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео
      Михайло Гема
      1 марта , 22:30 Главные новости 1 марта: Потери на фронте, в Европе выросло количество больных коронавирусом
      Ірина Вихрущ
      1 марта , 22:00 Кремль опозориться в Сирии, кандидаты на кресло премьера и вспышка коронавируса: блоги недели
      Блоги тижня
      1 марта , 20:00 Смешные мемы недели: вечно молодой Тигипко, чудо-маски от коронавируса, Масленица по-российски
      Северин Трач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук