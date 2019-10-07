Журналист Яневский написал заявление на пресс-секретаря президента Мендель: почему – фото

Яневский обвинил Мендель в нападении на журналистов и в превышении полномочий. В своем заявлении он просит полицию отреагировать на "правонарушения" со стороны спикера президента и начать против нее уголовное производство.

Текст заявления журналист Даниил Яневский обнародовал на своей фейсбук-странице. Оно касается недавнего скандала, в котором фигурирует Мендель. В начале сентября неподалеку от здания Высшего антикоррупционного суда Мендель резко оттолкнула журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко.

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Сделала она это после того, как Андрушко попытался задать президенту Зеленскому вопросы. Событие получило широкую огласку. Кроме того, на действия спикера Зеленского уже жаловались.

Кто жаловался на толкотню от пресс-секретаря Зеленского?

Журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что на форуме YES 13 сентября Юлия Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть". Отметим, комментируя этот инцидент, Мендель сказала, что "ситуацию понимает".

Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее, когда встречали украинских моряков и политзаключенных в аэропорту "Борисполь". Произошло это, потому что журналистка зашла за красную ограничительную линию.

Как на действия Мендель реагируют в Украине?​

Нацсоюз журналистов осудил поведение Мендель, назвав ситуацию "наихудшей из возможных реакций власти". А сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует уволить Мендель за непрофессиональное отношение к представителям СМИ.

"Действия пресс-секретаря президента являются противоправными с точки зрения уголовного законодательства, поскольку применив физическое воздействие на журналиста, она допустила умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности", – говорится в заявлении Яневского.

По его словам, полиции следует разобраться в ситуации, поскольку действия Мендель являются систематическими.

Систематический характер противоправной деятельности должностного лица, угрожает интересам государства, общества, основам и принципам гражданского общества, создает негативный образ Украины за рубежом,

– добавляет он.

Кто такой Даниил Яневский?​Украинский историк, журналист, телеведущий. Работал журналистом "Голоса Америки" в 90-х годах; до 2002 года работал на различных должностях на телеканале "1+1". С 2004 по 2007 годы работал на "5 канале". В 2013 – 2014 годах работал на "Громадськом".

К концу июля 2014 был одним из членов ОО "Общественное телевидение". Добровольно покинул его после того, как его по решению редакционного совета отстранили от ведения эфиров на 3 месяца. Произошло это из-за того, что он перебил во время разговора исследовательницу московского бюро Human Rights Watch Татьяну Локшину после того, как не согласился с ее утверждением, что конфликт на Донбассе – внутренний, а не такой, в котором есть вмешательство внешней стороны.

С 2013 и до сих пор – профессор Украинского Католического Университета.

С конца июня 2016 активно участвует в эфирах авторского проекта Роман Скрыпин – skrypin.ua.