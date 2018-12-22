Журналист каналов "Футбол" жестко ответил на обвинения Юрия Вернидуба
Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас прокомментировал высказывания главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба, который раскритиковал информацию журналиста о возможном переходе в "Кайрат".
Вернидуб в интервью Tribuna.com обвинил Бурбаса в том, что тот подал непроверенную информацию.
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Бурбас же на своей странице в Twitter ответил на обвинения наставника "Зари".
"Хочу извиниться перед Ю.Вернидубом. Что сорвал солидный контракт с Кайратом. Жаль, что из-за моего поста досталось от Е.Геллер за тайные переговоры и заставило отменить согласованную встречу. Стоит отпустить ситуацию. Казахстанская щедрость не главное. В Зари коуча уважают, это куда важнее", – написал Бурбас.
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