Журналист каналов "Футбол" жестко ответил на обвинения Юрия Вернидуба

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас прокомментировал высказывания главного тренера "Зари" Юрия Вернидуба, который раскритиковал информацию журналиста о возможном переходе в "Кайрат".

Вернидуб в интервью Tribuna.com обвинил Бурбаса в том, что тот подал непроверенную информацию.

Читайте также: Я к Фонсеки никогда не подойду и не подам руки, – тренер "Зари" Вернидуб

Бурбас же на своей странице в Twitter ответил на обвинения наставника "Зари".

"Хочу извиниться перед Ю.Вернидубом. Что сорвал солидный контракт с Кайратом. Жаль, что из-за моего поста досталось от Е.Геллер за тайные переговоры и заставило отменить согласованную встречу. Стоит отпустить ситуацию. Казахстанская щедрость не главное. В Зари коуча уважают, это куда важнее", – написал Бурбас.

Хочу перепросити у Ю.Вернидуба. Що зірвав солідний контракт з Кайратом. Шкода, що через мій пост перепало від Є.Геллера за таємні перемовини і змусило скасувати погоджену зустріч. Варто відпустити ситуацію. Казахстанська щедрість не головне. У Зорі коуча шанують,це куди важливіше — Igor Burbas (@iburbas) 22 декабря 2018 г.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24