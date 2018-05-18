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Журналист, который предлагает подорвать Крымский мост, пообщался с Климкиным

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Крымский мост
Крымский мост / most.life

Журналист Washington Examiner Том Роган заявил, что пообщался с министром иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом журналист, который предложил подорвать Крымский мост, написал в Twitter.

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"Провел прекрасную беседу с министром Павлом Климкиным. Он сказал, что украинцы поддерживают мою статью, и Украина поможет мне если Россия попытается отправить меня в Черный дельфин. Немного пошутили", – написал Роган.

Напомним, колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган опубликовал статью о том, что Украина просто должна подорвать Крымский мост. По его мнению, его строительство и открытие является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.

В публикации говорится, что, несмотря на торжественность и помпезность открытия Крымского моста, авиаудар по нему станет весомым ответом националистическим амбициям Путина.

Теги: Новости Украины Крымский мост Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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