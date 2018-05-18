Журналист, который предлагает подорвать Крымский мост, пообщался с Климкиным

Журналист Washington Examiner Том Роган заявил, что пообщался с министром иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом журналист, который предложил подорвать Крымский мост, написал в Twitter.

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"Провел прекрасную беседу с министром Павлом Климкиным. Он сказал, что украинцы поддерживают мою статью, и Украина поможет мне если Россия попытается отправить меня в Черный дельфин. Немного пошутили", – написал Роган.

Had a great conversation with @MFA_Ukraine minister Pavlo Klimkin just now. He said the Ukrainian people supported my piece and that Ukraine would help me if Russia tries to send me to the Black Dolphin. Some good banter. — Tom Rogan (@TomRtweets) 17 травня 2018 р.

Напомним, колумнист американского издания Washington Examiner Том Роган опубликовал статью о том, что Украина просто должна подорвать Крымский мост. По его мнению, его строительство и открытие является возмутительным посягательством на авторитет Украины как нации.



В публикации говорится, что, несмотря на торжественность и помпезность открытия Крымского моста, авиаудар по нему станет весомым ответом националистическим амбициям Путина.