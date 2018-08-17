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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Журналист: Медведчук и Суркис должны доказать в суде, что они не являются агентами КГБ и рэкетир

87 Читати новину українською
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук / censor.net.ua

Украинские политики Виктор Медведчук и Григорий Суркис должны подать в суд на российский сайт kasparov.ru, где утверждается, что они оба являются агентами КГБ.

Такую точку зрения высказал блогер, журналист и общественный деятель Роман Реведжук на своей странице в Facebook.

"На сайте "каспаров.ру" можно узнать много нового не только о российской, но и украинской политике. Например в следующей статье идет речь о том, как 2 агента КГБ Суркис и Медведчук строили свои масштабные экономические и политические проекты в Украине. Какие цели преследовали и в чьих интересах ведут сейчас свою деятельность. Чего стоят переговоры Леонида Кучмы с высокопоставленным сотрудником прессслужбы Кравченко", – пишет Реведжук.

В данном материале утверждается, что согласно пленкам Мельниченко Суркис и Медведчук были агентами КГБ.

Напомним, ранее Реведжук заявил, что люди Медведчука и Суркиса потребовали убрать из фильма сцену из суда над поэтом. Адвокатом Стуса был Виктор Медведчук.

Теги: Новости политики Виктор Медведчук СМИ
Источник: 24 Канал
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