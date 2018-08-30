Журналист назвал вероятные варианты слива данных, которые получили оккупанты на Донбассе
29 августа так называемое "Министерство госбезопасности Луганской псевдореспублики" опубликовало списки аккредитованных в зоне проведения ООС съемочных групп украинских телеканалов с номерами телефонов и марками автомобилей.
Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала Алексей Годзенко.
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По его словам, ему даже звонил житель оккупированной территории и просил не взрывать мост в Станице, потому что ему надо ехать за пенсией в Украину.
Журналист подчеркнул, что обнародованная информация похожа на полные списки тех, кто работает на фронте. Именно такие данные они подают в штаб перед тем, как поехать в зону ООС.
Наиболее вероятный вариант – это то, что российские хакеры взломали почту, на которую мы каждую неделю сбрасываем маршруты по перемещению. В штабе сейчас проводят служебное расследование. Второй вариант – это то, что в украинской армии и силовых структурах до сих пор остались люди, которые бы радовались приходу России и псевдореспублик,
– сказал журналист.
Алексей Годзенко рассказал, что менять номер он не будет, потому что найти телефонные данные журналиста – это не проблема. Однако возникает вопрос, какие еще персональные данные имеют пророссийские боевики.
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