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      Журналист о "предательницах" Опанасюк: На Евровидении им не место, пусть хоть к Путину едут

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      Анна и Мария Опанасюк
      Анна и Мария Опанасюк / Соцсети

      Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал своих землячек финалисток Нацотбора Евровидения "предателями Украины". По его словам, они отрицают очевидные факты угрозы для своей страны и открыто выражают свои антиукраинские взгляды. Следовательно, подчеркивает он, судьи их должны исключить из конкурса, потому что отправлять таких людей представлять миру Украину нельзя.

      Накануне в эфире крымскотатарского телеканала ATR финалистки Национального отбора Евровидение-2019 группа ANNA MARIA (настоящие имена – Анна и Мария Опанасюк) неоднозначно высказались о Крыме.

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      "Украина потеряла Крым. Когда едем в Крым, то проезжаем две границы. Этим все сказано", – сказала одна из сестер.

      Также они отметили, что, несмотря на оккупацию, на самом деле Крым остался Крымом: то же самое море, те же горы, тот же воздух.

      В то же время, исполнительницы так и не ответили на вопрос, произошла ли оккупация Крыма, который является частью Украины.

      Впоследствии на это отреагировал заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает "Обозреватель".

      По этому поводу я считаю, что они – предатели Украины, они выступают за то, чтобы Украина была по факту управляемой Россией. Это их вполне устраивает, как и устраивает аннексия Крыма, как устраивает их маму, которая является коллаборанткой и преступницей, соответственно, дочери это не осуждают,
      – считает журналист.

      Кроме того, он выступил против того, что ANNA MARIA сейчас принимают участие в Нацотборе Евровидения.

      "Для меня странно, зачем они вообще стремятся представлять Украину на Евровидении. Как страна может послать на международный конкурс людей, которые отрицают очевидные факты угрозы для жизни этой страны. Я не понимаю, как жюри их включили в Национальный отбор", – отметил представитель СМИ.

      По словам Муджабаева, своими заявлениями они отказались поддерживать страну, поэтому после этого судьи их должны исключить из конкурса.

      "Есть люди, которые думают, что деньги решают все. Я не знаю, кто там будет в большинстве на Нацотборе, но мое мнение как гражданина Украины, что отправлять таких людей, которые открыто выражают свои антиукраинские взгляды, представлять страну нельзя. А сами они пусть ездят хоть к Путину, хоть в Антарктиду", – подытожил крымскотатарский журналист.

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      Это не единственный скандал нынешнего Нацотбора Евровидения, касающийся агрессии Кремля и украино-российских взаимоотношений, которые стали сверхнапряженными после этого. Так, после выступления группы YUKO ведущий конкурса Сергей Притула задал им вопрос о выступлениях артистов в России. В итоге выяснилось, что фронтмен коллектива Юлия Юрина является гражданкой России и недавно, в декабре 2018 года, только получила вид на жительство в Украине. Заметим, что девушка отвечала на вопросы исключительно на украинском языке.

      Позже певица рассказала, что родилась в Анапе (Краснодарский край, Кубань) и прожила там 18 лет. А относительно языка, дело в том, что с трех до семнадцати лет она пела в ансамбле песни и танца "Соловушка", в котором большая часть репертуара состояла из украинских песен.

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      В 2010 году посетили с выступлением Украину, где мне посчастливилось петь того же "Верните соловья" на Майдане во время празднования дня святого Николая. Тогда мне и предложили место в консерватории, но поскольку мне было 16 лет, я решила подождать со вступлением, доучиться до 11 класса и уже тщательно подготовившись, приехать на учебу в Украину. В 2012 году подала документы в консерваторию и поступила на кафедру фольклора. На творческих экзаменах я пела песни Нины Матвиенко. Украинский язык тогда знала только по песням, но с произношением во время выполнения проблем не было,
      – сообщила солистка YUKO.

      Отмечается выступлениями в стране-агрессоре еще одна финалистка Нацотбора – говорится об уроженке Киева MARUV (настоящее имя – Анна Корсун). В частности, перед выступлением она обнародовала афишу, в которой фигурирует два российских города – Москва (6 апреля) и Санкт-Петербург (12 апреля).

      "Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то музыку. Это мой способ нести мир", – объяснила со сцены Евровидения исполнительница.

      Что известно о Евровидении-2019 и где оно состоится?
      На песенном конкурсе в 2018 году, которое прошло в Португалии, победу отпраздновала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy. Согласно правилам Евровидения, следующий конкурс принимает страна-победительница. Несмотря на значительный резонанс и скандал, организаторы все же решили провести Евровидение-2019 в Иерусалиме. Полуфиналы запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го числа. Ведущими мероприятия стали супермодель и ведущая Бар Рафаэли и продюсер и ведущий Эрез Таль, а с участниками в грин-руме будет общаться сценарист и шоумен Асси Азар и телеведущая и блогер Люси Аюб. В последний раз Израиль принимал у себя Евровидение в 1979 и 1999 годах.

       

       

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      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Скандал Музыка Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Евровидение 2019 Сестры Анна Мария Опанасюк
      Источник: 24 Канал
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