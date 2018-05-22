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Журналист объяснил, как дальше будет продвигаться коррупционный скандал с договорными матчами

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Александр Гапоненко
Александр Гапоненко / 24 Канал

Коррупционный скандал в футболе накануне Лиги Чемпионов был поднят, чтобы показать, что в Украине идет борьба с договорными матчами. Чтобы люди, которые этим занимаются, поняли, что им нужно заканчивать, ведь будут последствия.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал шеф-редактор сайта Футбол 24 Александр Гапоненко.

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"Почему было сказано, что никого практически не задержали и не собираются задерживать. Потому что, на самом деле, сейчас эта статья, которая криминализирует договорные матчи, которая была принята, она очень мягкая для наказания. Сейчас уже есть несколько судебных решений относительно молодых игроков харьковского "Металлиста". Они были осуждены, то есть получили приговор. Но они получили штраф от 8 до 10 тысяч гривен, а не наказание в тюрьме. Возможно, по этим делам также будет то же самое", – отметил Гапоненко.

По его словам, очень долго люди вообще не видели любого результата борьбы. А то, что есть сейчас – это момент, который должен был произойти, и на который все ждали.

Возможно, определенные доказательства есть. Нам показали видео, на котором было зафиксировано два факта взятки. В одном случае это был администратор клуба "Николаев", в другом случае, президент клуба ФК "Сумы", хотя лицо было заблурено. По всей Украине провели много обысков. Возможно, что-то нашли,
– добавил шеф-редактор.

Напомним, во вторник, 22 мая, полиция провела масштабную спецоперацию в ходе расследования деятельности преступных групп, которые организовали разветвленную систему "договорных" матчей по футболу.

Теги: Лига чемпионов Коррупция Скандал с договорными матчами в Украине Новости спорта
Источник: 24 Канал
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