Журналист объяснил, как на Россию влияют акции в поддержку украинских политзаключенных

Сейчас, к сожалению, эта тема не является главной в России. Кремлевские эксперты и чиновники об акции в поддержку Сенцова заявляют, что раньше все так же требовали освобождения Надежды Савченко, а сейчас все делают другую историю с Олегом Сенцовим.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал собственный корреспондент агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк.

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По его словам, в Кремле отмечают, что не будет так, как было с Савченко.

Они фактически передергивают слова, что любой гражданин Украины не заслуживает того, чтобы находиться в российской тюрьме, а главное за преступления, которые они не совершали,

– рассказал Цымбалюк.

Корреспондент также добавил, что в России об акции вообще не говорят и фактически упрощают ситуацию.

"То есть, это все к тому, что сейчас много людей ходят в футболках "Save Sentsov", а когда-то было "Свободу Надежде Савченко". Мне об этом лично спикер МИД России пишет в комментариях в Facebook, то о чем можно говорить", – подчеркнул Роман Цимбалюк.

Напомним, что Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанге. Единственное требование для прекращения голодовки Сенцова – освобождение всех украинских политзаключенных. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.