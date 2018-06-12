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Журналист объяснил, как на Россию влияют акции в поддержку украинских политзаключенных

58 Читати новину українською
Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк / www.currenttime.tv

Сейчас, к сожалению, эта тема не является главной в России. Кремлевские эксперты и чиновники об акции в поддержку Сенцова заявляют, что раньше все так же требовали освобождения Надежды Савченко, а сейчас все делают другую историю с Олегом Сенцовим.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал собственный корреспондент агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк.

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По его словам, в Кремле отмечают, что не будет так, как было с Савченко.

Они фактически передергивают слова, что любой гражданин Украины не заслуживает того, чтобы находиться в российской тюрьме, а главное за преступления, которые они не совершали,
– рассказал Цымбалюк.

Корреспондент также добавил, что в России об акции вообще не говорят и фактически упрощают ситуацию.

"То есть, это все к тому, что сейчас много людей ходят в футболках "Save Sentsov", а когда-то было "Свободу Надежде Савченко". Мне об этом лично спикер МИД России пишет в комментариях в Facebook, то о чем можно говорить", – подчеркнул Роман Цимбалюк.

Напомним, что Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанге. Единственное требование для прекращения голодовки Сенцова – освобождение всех украинских политзаключенных. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.

Теги: Новости Украины заложники Украина – Россия Новости России голодовка Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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