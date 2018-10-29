13:26
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ ОЛЕГ СЕНЦОВ

      Журналист прокремлевского телеканала Развозжаев совершил самоубийство: подробности

      214 Читати новину українською
      Журналист Никита Развозжаев
      Журналист Никита Развозжаев / Фото из соцсетей

      Журналист российского пропагандистского телеканала НТВ Никита Развозжаев покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 11 этажа многоэтажки в Москве.

      Об этом информируют росСМИ.

      Читайте также: Во Львове посреди улицы мужчина порезал себе вены: фото 18+

      Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось,
      – объяснили в пресс-службе телеканала НТВ.

      Отмечается, что Развозжаев выпрыгнул из окна съемной квартиры на 11 этаже в Москве.

      Журналист оставил предсмертное сообщение на своей странице в российской соцсети "ВКонтакте".

      "Таня. Любимая моя. Я долго думал и понял – без тебя жизни нет. Мне никогда не найти такой как ты. Я мечтал быть с тобой, я верил, что ты простишь меня. В этом нет твоей вины. Я решился на этот шаг только потому что надеюсь, что там буду с тобой. Хотя я не знаю, что там. Прости меня, прости за все. За то, что сделал больно, за то, что бросил. Я ухожу с мыслью о любви к тебе", – написал Развазжаев.

      Кроме этого, он извинился за свой поступок перед родителями и оставил прощальные слова своим друзьям.



      Предсмертная записка Развозжаева

      Из открытых источников известно, что журналист родился в 1993 году в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском государственном университете. Работал на ГТРК "Саратов". С конца 2016 года работал в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.

      Развожаев стал известным после того, как в 2017 году в российский День ВДВ во время прямого включения на НТВ его атаковал пьяный десантник. Последний ворвался в кадр и с криками "Украина захватим" и ударил Развожаева кулаком в лицо.

      Смотрите видео: покончил с собой скандально известный российский журналист, которого избили в прямом эфире

       

      Теги: Новости России Самоубийство журналисты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
      сегодня , 12:26 Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
      ЗСУ – единственное, что сдерживает русский мир на Донбассе
      сегодня , 12:00 ЗСУ – единственное, что сдерживает русский мир на Донбассе
      Блог Медіа
      Про тарифи на газ, або Як "шоколадний барон" стає газовим королем України
      сегодня , 11:00 Про тарифи на газ, або Як "шоколадний барон" стає газовим королем України
      Дмитро Гнап
      Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске
      сегодня , 08:40 Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске
      Ольга Черненко
      "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ
      сегодня , 08:27 "Динамо" проигрывает "Львову", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук