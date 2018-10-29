Журналист прокремлевского телеканала Развозжаев совершил самоубийство: подробности

Журналист российского пропагандистского телеканала НТВ Никита Развозжаев покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 11 этажа многоэтажки в Москве.

Об этом информируют росСМИ.

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Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось,

– объяснили в пресс-службе телеканала НТВ.

Отмечается, что Развозжаев выпрыгнул из окна съемной квартиры на 11 этаже в Москве.

Журналист оставил предсмертное сообщение на своей странице в российской соцсети "ВКонтакте".

"Таня. Любимая моя. Я долго думал и понял – без тебя жизни нет. Мне никогда не найти такой как ты. Я мечтал быть с тобой, я верил, что ты простишь меня. В этом нет твоей вины. Я решился на этот шаг только потому что надеюсь, что там буду с тобой. Хотя я не знаю, что там. Прости меня, прости за все. За то, что сделал больно, за то, что бросил. Я ухожу с мыслью о любви к тебе", – написал Развазжаев.

Кроме этого, он извинился за свой поступок перед родителями и оставил прощальные слова своим друзьям.





Предсмертная записка Развозжаева

Из открытых источников известно, что журналист родился в 1993 году в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском государственном университете. Работал на ГТРК "Саратов". С конца 2016 года работал в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.

Развожаев стал известным после того, как в 2017 году в российский День ВДВ во время прямого включения на НТВ его атаковал пьяный десантник. Последний ворвался в кадр и с криками "Украина захватим" и ударил Развожаева кулаком в лицо.

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