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Журналист рассказал, как бедные сторонники Тимошенко "жертвуют" миллионы для ВО "Батькивщина"

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Народный депутат Украины Юлия Тимошенко
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко / news.liga.net

Соревнования за пост президента Украины фактически началось, а Юлия Тимошенко очень хочет привлечь на свою сторону молодое поколение и жителей крупных городов, традиционно ее не очень поддерживают, но их голосов ей очень не хватает для победы.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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По словам Дмитрия Гнапа, Юлия Тимошенко представила избирателям обновленную кандидатскую программу под названием "Новый курс". Мол, забудьте все, что было раньше, вот вам новая и современная госпожа Юлия, которая развернет страну в другом направлении.

Но о каком новом курсе Тимошенко может идти речь, если она так же по-прежнему живет за высоким забором в доме на 500 квадратных метров. Это имение находится в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом, и оформлено на двоюродную сестру Тимошенко,
– заявил журналист-расследователь.

Елітне селише Конча-Заспа під Києвом

Элитный поселок Конча-Заспа под Киевом

"Хотя у двоюродной сестры денег для покупки этой роскошной недвижимости никогда не было. И припертая к стене вопросами журналистов, год назад госпожа Юлия признала, что этот дом ей с мужем пришлось в свое время записать на родственницу, чтобы власть Януковича его не отобрала", – сказал Дмитрий Гнап.

Но после побега Януковича прошло уже четыре года, но Тимошенко пока не переоформляет дом на себя, демонстрируя старую привычку украинских политиков скрывать владение недвижимостью,
– подчеркнул журналистов-расследователей.


Дмитрий Гнап также отметил, что претендуя на бюджетное финансирование, партия Тимошенко сообщила, что получила от своих сторонников семь с половиной миллионов гривен пожертвований. "Активисты проанализировали список этих благодетелей и выяснили, что указанные в официальном партийном отчете люди никаких средств "Батькивщине" "не жертвовали", – добавил он.

Напомним, что во время выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс Украины" на сцену вышел неизвестный мужчина. Он вручил букет политику, после чего разделся до пояса.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 19 июня 2018

Теги: Новости Украины Новости политики Видеоблоги ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
Источник: 24 канал
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