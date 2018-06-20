Журналист рассказал, как и почему Трамп позлорадствовал над Меркель в соцсети

В своем Twitter президент Дональд Трамп позлорадствовал с того, что против миграционной политики немецкого канцлера Ангелы Меркель выступают ее же люди.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

Читайте также: США не превратятся в лагерь для мигрантов, – Трамп сделал заявление в сторону Европы

"Глава немецкого МВД Хорст Зеехофер дал Меркель две недели на то, чтобы она приняла решение в борьбе с нелегальной миграцией. Кажется, именно это имел в виду Трамп, когда обвинял ее. Столтенберг, похоже, смотрит на это с нарастающим ужасом", – отметил журналист.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2017 р.

Также Яковина добавил, что Зеехофер призвал обе стороны (хотя на самом деле, только Трампа) сделать все возможное, чтобы избежать развала единства Запада. Глава немецкого МВД совершенно справедливо напомнил, что за 70 лет существования НАТО граждане стран, входящие в Альянс, жили в свете и процветании, поэтому было бы глупо разрушать этот порядок. Но есть проблема: Дональд Трамп плевать хотел на размышления какого-то норвежского старика.

Нигде на камне не высечено, что связи между США и Европой будут вечными. Но это и не значит, что они обязательно разорвутся. Мы все еще можем починить и получить общую выгоду от этого,

– отметил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Видео полного выпуска "Безумный мир" за 20 июня 2018