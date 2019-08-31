Журналиста избили за статью про Шария: что известно

Главный редактор издания "Veжа" Андрей Качор сообщил о нападении на себя. По его словам, инцидент связан с ранее написанной статьей о скандальном пророссийском блогере и кандидате в депутаты Анатолие Шарие.

Качор заявил об избиении в своем Facebook. Он написал, что бить начали после "уточняющего вопроса", является ли именно он автором статьи об Анатолие Шарие.

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Главный редактор "Veжа" Андрей Качор пишет, что поклонники Анатолия Шария ранее уже ему угрожали: "Уголовное производство об угрозах мне от шариковых лежит без движения в полиции уже больше месяца".

И вот, вероятно, угрозы воплотили в жизнь. Диалог, который произошел только перед нападением, журналист передал так:

– Добрый вечер. Вы Андрей Качор?

– Да.

– Это Вы о Шарие писали?

– Да.

Почти сразу – сильный удар в голову и дальше я уже не очень помню. Очнулся, увидел группу людей, которые бежали в ночь через перекресток,

– рассказал Качор.

Сейчас он лечится после нападения и общается с полицией.

Отметим, что за партию Шария на парламентских выборах в Украине 2019 года проголосовали 2,3% избирателей. А это дает его партии государственное финансирование – более 12 миллионов гривен в год.

Кто такой Шарий?

Это известный в интернете видеоблоггер родом из Киева, который часто негативно говорит об Украине, а особенно о Евромайдане и военных. Большинство его записей имеют сходство с посланиями российской пропаганды.



С 2014 года Шарий резко критикует украинскую власть с указанием часто вымышленной или искаженной информации. В отношении Шария в Украине открыты 2 дела, из-за которых он бежал из страны еще в 2012 году.

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