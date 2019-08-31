09:54
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Журналиста избили за статью про Шария: что известно

      1173 Читати новину українською
      Анатолий Шарий – скандальный пророссийский влогер
      Анатолий Шарий – скандальный пророссийский влогер / Screenshot с одного из роликов Шария на Youtube

      Главный редактор издания "Veжа" Андрей Качор сообщил о нападении на себя. По его словам, инцидент связан с ранее написанной статьей о скандальном пророссийском блогере и кандидате в депутаты Анатолие Шарие.

      Качор заявил об избиении в своем Facebook. Он написал, что бить начали после "уточняющего вопроса", является ли именно он автором статьи об Анатолие Шарие.

      Напомним, почему украинцы голосовали за партию Шария: мнения экспертов

      Главный редактор "Veжа" Андрей Качор пишет, что поклонники Анатолия Шария ранее уже ему угрожали: "Уголовное производство об угрозах мне от шариковых лежит без движения в полиции уже больше месяца".

      И вот, вероятно, угрозы воплотили в жизнь. Диалог, который произошел только перед нападением, журналист передал так:

      – Добрый вечер. Вы Андрей Качор?
      – Да.
      – Это Вы о Шарие писали?
      – Да.

      Почти сразу – сильный удар в голову и дальше я уже не очень помню. Очнулся, увидел группу людей, которые бежали в ночь через перекресток,
      – рассказал Качор.

      Сейчас он лечится после нападения и общается с полицией.

      Отметим, что за партию Шария на парламентских выборах в Украине 2019 года проголосовали 2,3% избирателей. А это дает его партии государственное финансирование – более 12 миллионов гривен в год.

      Кто такой Шарий?
      Это известный в интернете видеоблоггер родом из Киева, который часто негативно говорит об Украине, а особенно о Евромайдане и военных. Большинство его записей имеют сходство с посланиями российской пропаганды.

      С 2014 года Шарий резко критикует украинскую власть с указанием часто вымышленной или искаженной информации. В отношении Шария в Украине открыты 2 дела, из-за которых он бежал из страны еще в 2012 году.

      Читайте также: Кто такой Анатолий Шарий: биография скандального видеоблоггера

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      29862
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Российская пропаганда Анатолий Шарий СМИ Журналисты
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 175
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23960
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 545
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2694
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1313
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук