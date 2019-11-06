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      Журналиста, который 5 лет работает на Донбассе, лишили аккредитации в зону ООС

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      Журналиста Макса Левина лишили аккредитации в зону ООС
      Журналиста Макса Левина лишили аккредитации в зону ООС

      Штаб Операции объединенных сил не пускает журналистов на фронт. В частности, фотокорреспондента издания "Левый берег" Макса Левина лишили аккредитации – разрешения работать на передовой, несмотря на то, что Левин последние 5 лет непрерывно на Донбассе.

      Левин побывал, как корреспондент даже в Иловайске во время боев и выбирался из котла вместе с военными. Кроме того, он был едва ли не единственным корреспондентом, который снимал пункт сопротивления добровольцев в Золотом-4 перед разведением войск.

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      Что стало причиной запрета на работу – пока не известно.

      Я 5 лет ждал: после Счастье, Лисичанска, Попасной, Иловайска, Дебальцево, Широкино, Гранитного, Троицкого, Авдеевки или любой точки "серой зоны" должны были забрать аккредитацию, чего уж там. Мы же там "незаконно" были,
      – прокомментировал фотограф отказ в аккредитации.

      По его мнению, такое решение может быть связано с событиями в Золотом. "Ожидаю официальное письмо с причинами отказа, поскольку в Золотом я не был на позициях военных и не снимал их", – добавил фото-корреспондент.

      Отметим, что журналисты уже не впервые жалуются на проблемы со пропуском в зону проведения операции объединенных сил. Накануне процедуры разведения сил некоторым из журналистов вообще запрещали проезжать через блок-посты.

      blog_ava
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Медиа Журналисты
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