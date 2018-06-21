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Журналисты назвали рыночные причины атак на Львовскую табачную фабрику

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ВАТ "Львівська тютюнова фабрика"
ВАТ "Львівська тютюнова фабрика"

Руководство "Львовской табачной фабрики" сообщает о попытке организовать очередную информационную атаку на предприятие.

Руководство Львовской табачной фабрики сообщает о попытке организовать очередную информационную атаку на предприятие. По мнению львовян, транснациональные компании объединились против единственного украинского производителя табачных изделий и пытаются дискредитировать фабрику в региональных СМИ и желтой прессе. Причин несколько - отказ предприятия работать через табачного монополиста Тедис Украина, увеличение доли рынка ЛТФ на внутреннем рынке, планы компании выйти на IPO. Также львовяне выступают за повышение адвалорной составляющей акцизного налога на сигареты, что не устраивает западные табачные компании – сообщает издание "Деньги". 

Конкуренты очередной раз пытаются беспочвенно убедить общественность, что ЛТФ использует какие-то "теневые схемы" и занимается "контрабандой". Кроме низкосортных статей в СМИ, в силовые структуры рассылаются фейковые письма с обвинениями в нарушениях фабрикой налогового законодательства. Однако в пресс-службе ЛТФ напомнили, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Западной Украины, обеспечивая около тысячи рабочих мест только во Львовской области (компания имеет два юридических лица ТОВ Вінниківська тютюнова фабрика и ВАТ Лвівська тютюнова фабрика). Сотрудники Львовской табачной фабрики просят журналистов и редакторов не принимать участия в травле единственного отечественного производителя сигарет, и объясняют, что причин для информационной атаки несколько. За два последних два года рыночная доля ЛТФ выросла до 9% (согласно исследованию компании, Nielsen). Более того, в 2018-2019 гг. львовяне намерены нарастить долю до 15%. Это категорически не устраивает фабрики четырех транснациональных компаний (Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл Украина, В.А.Т.-Прилуки и Империал Тобакко Продакшн Украина), которые еще недавно, в 2013 году контролировали 95-97% всего внутреннего табачного рынка. Вследствие активной маркетинговой позиции львовян - почти десятая часть внутреннего украинского табачного рынка вышла из-под контроля западных корпораций.

Также, львовяне последовательно отказываются идти в русле лоббистских усилий Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл Украина, В.А.Т.-Прилуки и Империал Тобакко Продакшн Украина в вопросе регулирования ставок акцизного налога. Львовская табачная фабрика, в отличии от международных производителей и антитабачных активистов, выступает за повышение адвалорной составляющей акцизного налога на сигареты. Адвалорная ставка регулирует ценовую доступность сигарет (чем дороже и выше классом бренд, тем выше и цена на него). Но сегодняшний размер адвалора в 12% привел к тому, что в цене таких дорогих брендов как Marlboro, Camel, Davidoff и подобных, составляющая этого налога мизерная. Несложно заметить, что такая ситуация более чем устраивает именно "большую четверку" транснациональных производителей премиальных брендов и крайне невыгодна единственному украинскому производителю сигарет – Львовской табачной фабрике. Поэтому, усилия западных компаний в последние годы были направлены на удержание этой ставки на низком уровне – 12% (при среднем европейском показателе 27,7%). ЛТФ настойчиво предлагает увеличить адвалорный компонент до 20%, что, понятно, не устраивает транснациональные корпорации. "Это могло бы уже в этом году принести в государственный бюджет дополнительно 7 млрд. грн”, - считают во Львове.

Известно также, что Львовская фабрика единственная, кто не работает с Тедис Украина и ведет независимую ценовую политику. Фактически Ассоциация Укртютюн, объединяющая украинские фабрики западных корпораций и Тедис, утрачивает возможность "вручную" управлять повышением и снижением цен на сигареты. Когда речь идет о потере контроля над 10-15% продаж, проблемой пренебречь уже нельзя именно поэтому большие компании начали атаку на небольшое отечественное предприятие, - заявляют во Львовской табачной фабрике.

Теги: Новости Львова Деньги Финансы табак
Источник: 24 Канал
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