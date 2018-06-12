Журналистка назвала две фамилии, из-за кого у Данилюка с Порошенко очень испортились отношения

О причинах увольнения Александра Данилюка, о "рыбках" Назара Холодницкого, о голодовке Олега Сенцова – в программе "Pro новости" рассказали корреспондент 24 канала Леся Выговская, юрист Александр Леменов и корреспондент агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк.

Леся Выговская: Александр Данилюк ни разу не шел мирно. Зимой он вышел ко всем и сказал, что требует отставки генерального прокурора Юрия Луценко. С августа Генеральная прокуратура всерьез взялась за самого Данилюка, потому что они завели дело, за якобы неуплату его налогов, за помощь Януковичу выводить деньги за границу, за какую-то квартиру то ли в Лондоне или на Манхэттене, которую он не зарегистрировал. Становится понятно, что между ними был конфликт. Можно сказать, что в 2017 году Данилюк уже потерял поддержку президента. Потерял он ее именно потому, что у него постоянно были конфронтации с Ниной Южаниной, которая однозначно является человеком президента. Во время интервью, Данилюк вспомнил министра агрополитики Тараса Кутового, отметив, что в отличие от него, ему нечего терять.

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Александр Леменов: Очевидно, Назара Ивановича Холодницкого все же взяли на крючок. Сейчас против него не дадут ход каким-то дисциплинарным производствам, так и он, в свою очередь, постарается прикрыть тех, кто фактически спас его от потенциального увольнения. У меня есть большие сомнения, что Назара Ивановича привлекут хотя бы к дисциплинарной ответственности. А вероятность увольнения Холодницкого вообще минимальная. Я реалист. Я не хочу говорить вам то, что хотят услышать. Я не хочу рисовать вам фантастическое развитие событий, которое вряд ли будет иметь место в данном случае.

Роман Цимбалюк: В Кремле отмечают, что (с Сенцовим – 24 канал) не будет так, как было с Савченко. В России об акции вообще не говорят и фактически упрощают ситуацию. То есть, это все к тому, что сейчас много людей ходят в футболках "Save Sentsov", а когда-то было "Свободу Надежде Савченко". Мне об этом лично спикер МИД России пишет в комментариях в Facebook, то о чем можно говорить.

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