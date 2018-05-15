Журналистка рассказала, как Кличко связан с огромными долгами Киевского метрополитена

Украинская журналистка, известная расследованиями коррупционных схем, Наталья Седлецкая, рассказала о малоизвестных огромных долгах Киевского метрополитена.

О Киевский метрополитен

"Компанию, которой киевское метро должно миллиарды гривен, перекупил бизнесмен Павел Фукс. Он родился в Харькове, однако, долгое время жил в России, где заработал свой основной капитал. В Киев переехал после Майдана. Он хорошо знаком с Виталием Кличко. Итак, резюме такое: власть сделала все возможное, чтобы зацементировать космический долг метро перед частной компанией, которую купил бизнесмен, который не чужой для власти", – рассказала Наталья Седлецкая.

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"Я вижу вот эту непонятную финансовую схему, когда через фиктивные компании завозились деньги в Украину, которые потом, скорее всего, шли на нужды самих "РИА Новости" в Украине, и затем, вероятно, на распространение их новостей через другие сайты. Вот эта схема должна действительно интересовать наши налоговые службы, потому что в этом, скорее всего, есть определенные нарушения", – рассказала эксперт ГО "ІнформБезпеки", экс-заместитель министра информполитики Татьяна Попова.

По словам Поповой, с другой стороны его обвиняют в госизмене. На ее взгляд, для обвинения в шпионаже должны быть надлежащим образом доказаны соответствующие факты. Например, если бы он кого-то вербовал.

Эксперт отметила, что в Украине замечательное законодательство, и нам не хватает стратегического мышления у юристов, которые готовы были бы доводить такие дела до конца.

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