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22:57, 6 июля
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Журналистка рассказала, как Олег Ляшко с человека Левочкина стал человеком Ахметова

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Народный депутат Украины Олег Ляшко
Народный депутат Украины Олег Ляшко / rian.com.ua

Именно накануне выборов 2012-го года Олег Ляшко начал взаимодействовать с Сергеем Львочкиным – одним из нынешних руководителей Оппозиционного блока и бывшим главой Администрации президента Виктора Януковича.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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Как отметила журналистка, в 2012-м году Ляшко активно советовался с Левочкиным. "Политтехнологи экс-руководителя Администрации Президента помогли молодому депутату снять известный телевизионный ролик, в котором политик идет на борьбу с коррупцией с вилами", – отметила Бердинских.

Общение между Львочкиным и Ляшко продолжилось и после революции. Когда, в 2016-м году, я готовила статью для журнала "Новое время" о лидере Радикальной партии, он неожиданно признался, что взять к себе в список айдаровца Сергея Мельничука, в 2014-м году попросил его именно Левочкин,
– сказала журналистка.

По ее словам, постоянные поездки Ляшко в села и фото с коровами все же приносят результат. А это означает, что на следующих парламентских выборах, у Ляшко есть все шансы снова собрать свою фракцию. И похоже, он уже окончательно определился, кто будет главным ее спонсором. Это – Ринат Ахметов, самый богатый человек в Украине.

Ахметов
Украинский предприниматель Ринат Ахметов

"Вывод из политического прошлого и настоящего Ляшко простой – как бы не сложились политические обстоятельства, и кто бы не стал президентом Украины, лидер Радикальной партии всегда может рассчитывать на поддержку олигархов", – добавила Кристина Бердинских.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 9 июля 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Олег Ляшко Сергей Левочкин Ринат Ахметов
Источник: 24 канал
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