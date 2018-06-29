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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Журналистка рассказала, кто влияет на политику и бизнес в Одессе

159 Читати новину українською
Геннадий Труханов
Геннадий Труханов / uk.etcetera.media

В Одессе распространяется информация, что между мэром города Трухановым и бизнесменом Галантерником назрел серьезный конфликт интересов, ведь последнего считают настоящим руководителем города.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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Она пояснила, что у Одессы есть официальный глава города – мэр Геннадий Труханов. А Владимир Галантерник – это серый кардинал Одессы, который влияет на политические и бизнес-процессы в городе.

В последние годы фамилия Галантерника все чаще фигурирует в одесских скандалах,
– отметила Кристина Бердинских.

Журналистка перечислила, о чем идет речь: это и возможная застройка Летнего театра, которую остановили общественные активисты, и строительство многоэтажки в Ботаническом саду, отчуждение территории и объектов коммунальной собственности вокруг военного аэродрома для строительства нового корпуса торгового центра. По мнению Бердинских, этого бизнесмена интересует, прежде всего, как быстро, дешево и без проблем с разрешениями прибрать к рукам земельные участки для строительства и торговли в Одессе.

По ее словам, сейчас в Одессе распространена информация, что между Трухановым и Галантерником – конфликт. Вроде уже и мэр города в шоке от аппетитов бизнесмена.

Я этой информации не доверяю. По крайней мере, на недавнем юбилее одного из одесских бизнесменов присутствовали и Труханов, и Галантерник. Они общались между собой, говорили тосты,
– подытожила Бердинских.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 29 июня 2018

 

Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Новости Одессы Видеоблоги Бизнес Геннадий Труханов
Источник: 24 канал
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