Журналистка рассказала, кто влияет на политику и бизнес в Одессе

В Одессе распространяется информация, что между мэром города Трухановым и бизнесменом Галантерником назрел серьезный конфликт интересов, ведь последнего считают настоящим руководителем города.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

Читайте также: Низкий рейтинг Порошенко: сможет ли что-то вытащить президента из дна

Она пояснила, что у Одессы есть официальный глава города – мэр Геннадий Труханов. А Владимир Галантерник – это серый кардинал Одессы, который влияет на политические и бизнес-процессы в городе.

В последние годы фамилия Галантерника все чаще фигурирует в одесских скандалах,

– отметила Кристина Бердинских.

Журналистка перечислила, о чем идет речь: это и возможная застройка Летнего театра, которую остановили общественные активисты, и строительство многоэтажки в Ботаническом саду, отчуждение территории и объектов коммунальной собственности вокруг военного аэродрома для строительства нового корпуса торгового центра. По мнению Бердинских, этого бизнесмена интересует, прежде всего, как быстро, дешево и без проблем с разрешениями прибрать к рукам земельные участки для строительства и торговли в Одессе.

По ее словам, сейчас в Одессе распространена информация, что между Трухановым и Галантерником – конфликт. Вроде уже и мэр города в шоке от аппетитов бизнесмена.

Я этой информации не доверяю. По крайней мере, на недавнем юбилее одного из одесских бизнесменов присутствовали и Труханов, и Галантерник. Они общались между собой, говорили тосты,

– подытожила Бердинских.

Видео полного выпуска видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 29 июня 2018