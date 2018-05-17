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Журналистка рассказала, почему так мало людей поддержало акцию об избирательной реформе

35 Читати новину українською
Акция об избирательной реформе
Акция об избирательной реформе / Фото из открытых источников

В четверг, 17 мая, под Верховной Радой Украины проходил митинг в поддержку нового избирательного законодательства. Однако, поддержать акцию на площадь перед парламентом пришло лишь несколько сотен человек.

Об этом в эфире 24 каналу рассказала журналистка Анна Калюжная.

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"Для меня новость о том, что пришло так мало людей на митинг, стала неприятной неожиданностью", – отметила журналистка.

Анна Калюжная рассказала, что такие акции проводились и раньше. Первая акция была 17 октября, тогда вышло около 5-10 тысяч человек, также требовали избирательную реформу. И за короткий срок, две недели, удалось добиться желаемого, ведь Рада в первом же чтении проголосовала за этот избирательный кодекс.

Мне трудно сказать, почему пришло так мало людей на митинг. Сейчас люди не очень активны, если будет так продолжаться, то сами депутаты публично говорят, что закон не будет принят,
– прокомментировала Калюжная.

Журналистка добавила, что прогрессивная часть парламента, общественных организаций требует принятия этого закона, а его противники говорят, что это не панацея и он не спасет от коррупции.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Реформы протесты
Источник: 24 Канал
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