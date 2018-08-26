Журналистке 24 канала угрожают: она стала свидетелем ДТП с пьяным мажором в Киеве

Журналистка 24 канала Татьяна Мартынюк стала свидетелем ДТП в столице. Нетрезвый водитель Range rover в Киево-Святошинском районе на большой скорости вылетел на тротуар, а дальше – протаранил дерево и забор. Чудом никто не пострадал, однако полиция только составила протокол.

Об этом сообщает журналистка 24 канала Татьяна Мартынюк, которая стала свидетелем ДТП.

На "Чайке" мертвецки пьяный представитель луганского региона – на "рендж ровере" с номерами "ВВ0056ВВ" влетел в дерево и забор, за которым стоял припаркованный "хюндай". Ехал со скоростью более 100 – гремело на всю округу. По тому тротуару ходят люди – чудо, что в тот момент не было никого!

– отметила она.

По словам Мартынюк, после совершения ДТП водитель фактически "вывалился" из своего автомобиля и был таким пьяным, что даже слова не мог сказать.



"А теперь самое интересное. Когда приехали патрульные – все ушли в отказ – мол, водитель скрылся! Собралась толпа, свидетели шокированы, – этот пьянчуга мог собрать трупов по всей Петропаливке и Чайке! Но его начали быстренько отмазывать!" – сообщила журналистка.



Она добавила, что полицейские вообще выглядели растерянными и не знали, как им действовать.



"Пока патрульные растерянно бегали и консультировались с толпой – что им делать – свидетели из толпы разбежались. Даже девушка-свидетель на Мицубиси, которая пыталась оставить патрульным свой номер телефона плюнула и поехала. По селу куча камер, даже на этом перекрестке они есть, но у патрульных нет оснований изымать записи, потому что нет трупов", – поясняет журналистка.



В результате, полиция смогла только составить протокол из-за ДТП.



Сейчас из-за бездействия полиции журналистка Мартынюк осталась единственным свидетелем ДТП. Она отмечает, что пьяный мажор Олег Киященко, который совершил аварию, угрожал ей.

Я в отчаянии, потому что наша полиция ни на что не способна. Ни на что! Правоохранители бесправны перед богачами! Кстати, господин Киященко и его друзья, которые взялись за его отмазывание, откровенно мне угрожали – я буду писать соответствующее заявление в полицию!

– подчеркнула она.