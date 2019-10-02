Журналистов "поливали бараньей кровью" и онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Челобитный ликбез".

1. Российские оккупанты вынеси приговор гражданскому журналисту, блогеру, активисту "Крымской солидарности" Нариману Мемедеминову. Крымского татарина приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по сфабрикованному делу о "публичных призывах к терроризму". Приговор вынес российский судья-палач Игорь Костинын.

Оккупанты вынеси приговор гражданскому журналисту, блогеру, активисту "Крымской солидарности" Нариману Мемедеминову. Его приговорили к 2 годам и 6 мес лишения свободы по сфабрикованному делу о "призывах к терроризму". Приговор вынес палач Игорь Костинын https://t.co/8OUn6CXIcV pic.twitter.com/FzVPsYfbbU — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2. října 2019

2. С 2014 года в российскую армию оккупанты призвали почти 19 тысяч крымчан. По данным на 30 сентября, есть информация о 79 уголовных делах, возбужденных против крымчан за отказ служить в армии. Из них по 72-м оккупантами уже вынесены приговоры

3. В Симферополе похоронили лидера крымских сепаратистов, первого и единственного президента Крыма Юрия Мешкова. Идиоты притащили на кладбище сриколор, что выглядит посмертной издевкой, ведь с момента оккупации Крыма россией, чего добивался Мешков, против него оккупанты начали гонения и выбросили за борт.

Крым. В Симферополе похоронили лидера крымских сепаратистов. Идиоты притащили на кладбище сриколор, что выглядит посмертной издевкой, ведь с момента оккупации Крыма россией, чего добивался Мешков, против него оккупанты начали гонения и выбросили за борт https://t.co/DhKS4nSYRe pic.twitter.com/AtD1tpLDLs — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2. října 2019

Никто из оккупантов не посетил похороны носителя их идей. Денег тоже не дали. Похоронили Мешкова за счет "казачества". Не знаю, где ряженые накрали – из бюджета рф, небось.

Симферополь

Никто из т.н."властей" не посетил похороны носителя их идей

Денег тоже не дали

Хоронят за счет казачества местного(не знаю,где ряженые накрали.Из бюджета РФ небось)

первый последний профессиональный русский ушел

И идею,думаю,унес pic.twitter.com/nX1Nkrt5eT — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. října 2019

4. Из-за военного тренинга для пропагандонов, который оккупанты провели в Крыму, сотрудник "РИА Новости" Святослав Павлов обратился в правоохранительные органы. "Основной нарратив лекций был о том, что журналист – он никто, он ничего не может и ничего не знает, и все ему нужно согласовывать с силовиками. Я офигевал. Там одной девушке порвали ухо, потому что у нее там была сережка на ухе – у нее оторвали сережку и все, ухо порвано. Другую девушку с истерическим припадком увезли на скорой. Какому-то парню из арабской редакции отбили ребра, у меня была разбита морда и тело. Пострадавших было много. Мой коллега пошел в лазарет, попросил оказать ему помощь, но ему там сказали: "Тебя били профессионалы, все у тебя должно быть хорошо", – плачется пропагандон.

Кроме того, участников тренинга избивали, поливали бараньей кровью и под автоматные очереди заставляли ползать по камням с мешком на голове. Иногда мне кажется, что "русский мир" не способен меня больше удивить, но он делает это снова и снова.

5. Керченские онкобольные могут остаться без оперативной квалифицированной помощи, а медработники – без работы. Над керченским филиалом онкодиспансера имени Ефетова, который работает с 1959 года, нависла угроза т.н. "перепрофилирования" – сокращение штата, запрет на проведение операций и невозможность провести диагностику на месте. Жители Крыма комментируют: "Вот вам – российская медицина", "Онкобольные державе ни к чему, от них один убыток. И так денег нет. Держитесь тут и хорошего вам настроения", "Оболваненное население так хотело лучшей жизни, а получило даже не лучшую – смерть", "Жить стало дорого и невыгодно", "Выполняют и ускоряют просьбу некоторых крымчан о желании умереть на родине", "Гавань примет всех в свои тёмные, бездонные, холодные объятия", "Какой ещё ЗАБОТЫ от властей желаете, керчане?", "Ну что, керчане, правильно ли вы проголосовали?!", "Це ті самі покращення?", "Состояние медицины в Керчи даже удручающим назвать нельзя. Все гораздо хуже. Зато общественный совет, а теперь и горсовет, возглавляет медик. Такое впечатление, что поставлена цель – как можно быстрее и эффективнее расправиться с медициной в городе. И, надо сказать, это хорошо получается"

Крым.Керченские онкобольные могут остаться без квалифициров. помощи,а медработники - без работы. Над филиалом онкодиспансера (работает с 1959),нависла угроза “перепрофилирования” - сокращение штата, запрет на операции и невозможность провести диагностику > https://t.co/WMhQtxLBnD pic.twitter.com/7EqPngU582 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2. října 2019

6. Оккупированная россией Алушта, вслед за другими крымскими городами, осталась без единственного онколога: "В поликлинике г. Алушты врач-онколог ушла в декретный отпуск. Это значит, что город остался без онколога!", "Так-то в больнице и других врачей не хватает, а специалистов – так тем более…"

Крым. Оккупированная россией Алушта, вслед за другими крымскими городами, осталась без единственного онколога pic.twitter.com/5QdfPpu5jp — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2. října 2019

7. Мрії ватостопольців – дати раїсянам статус не громадян: "Неужели нельзя законодательно закрепить права коренных жителей (тех, кто здесь родился)? Например, работа – в первую очередь коренным жителям, и только если нет кандидатур, тогда пришлого брать. Понаех не участвует в местных выборах, а дети понаеха уже будут полноправными гражданами", – написал ватник на севастопольском форуме в теме "Понаехавшие глазами севастопольцев", где ватники исписали уже 863 страницы.

Мрії ватостопольців - дати раїсянам статус не громадян. pic.twitter.com/oeKkaCdxIO — Kosstik (@Kosstik8) 1. října 2019

8. В Севастополе оккупанты изъяли и якобы уничтожили санкционные сыры, найденные в одном из магазинов. Скоро будем одними скрепами питаться.

9. Рашистка из Москвы, у которой мать живет в Керчи, написала: "Ребята, вы так лихо всем городом Майдан прогнали, и сейчас соберитесь всем городом, гоните в шею этих воров, кто стоит у руля и ничего не делает, только ворует. Добивайтесь встречи с путиным, со всеми, с кем надо! К Крыму особый интерес всего мира. Что же получается, на первых годах выпендрились, чтобы лицом в грязь не упасть, а дальше пофиг? Вообще, что делается? Продукты дороже, чем в Москве. Моя мама при Украине пенсию получала больше. Мать-героиня, стаж под сорок лет. Что такое 10 тысяч? Где руководитель Керчи? Почему не работает? Уволить нахрен этот беспредел!"

Приму в дар шапочку из фольги!

Я не понимаю население планеты"лишнехромосом"

Автор из Москвы

Мама,видать,двигатель антимайдана в Керчи

вывод-путин помоги!

где моя шапочка? pic.twitter.com/fHuP1PISuM — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 2. října 2019

10. Оккупанты обучали жителей Ялты, "как правильно обращаться к представителям власти за помощью". Жители Ялты прокомментировали: "Прочитал дважды пост, наполненный цинизмом и полным нежеланием работать депутата Э. Коршутова. Дойти до маразма – объяснения, как к нему обращаться! Вот только осталось непонятным, как подходить к депутатской комнате – в танце и с приседанием или ползком? Собирать людей для того, чтобы объяснить им, как обращаться к их же избирателям – это уже плод больной фантазии или мания величия. Жаль, что выборы опять прошли без выбора".

P.S. Мне кажется, последние два пункта дайджеста здорово дополняют друг друга. Рашистка из Москвы уверена, что жители Крыма "прогнали Майдан", а потому требует повторить то же самое, но уже в отношении высвободителей. Ну, и путину непременно пожаловаться, который "ничего не знает", а вот если бы знал… Тем временем житель Ялты шокирован тем, что оккупанты проводят встречи, на которых разъясняют, как правильно к ним обращаться… Скоро над каждым кабинетом чинуша-оккупанта будет висеть свод правил по челобитному ликбезу, без ознакомления с которым доступ к боярам будет запрещен. А для тех, кто совершит хотя бы мыслепреступление, всегда можно организовать "тренинг", как для пропагандонов, над которыми оккупанты хорошо поиздевались, оставив незабываемые впечатления и побои. Как же мерзко и противно находиться в этом зоопарке…

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