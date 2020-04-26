09:59
26 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Журналисту на Киевщине разбили окна и бросили бутылку с бензином – фото

      - Читати новину українською
      В окно журналисту бросили камень
      В окно журналисту бросили камень / Фото Нацполиции

      В городе Тетиев в Киевской области, местному журналисту повредили окна. Неизвестные бросили большой камень и бутылку с веществом с характерным запахом бензина.

       

      Бутылка была частично заполнена, однако воспламенения жидкости не произошло. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киевской области.

      Обратите внимание Киевская частная клиника продавала младенцев в Китай: подробности

      Из людей в доме никто не пострадал – хозяев дома во время нападения не было.

      Камінь
      Камень, которым разбили окно в доме

      Журналист сообщил полицейским, что это нападение связывает со своей профессиональной деятельностью.

      Подробной информации о том, кто этот журналист и за что на него могли совершить нападение, пока нет.

      Пляшка
      Бутылка с веществом не вспыхнула

      По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

      Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят следственно-оперативные мероприятия.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Криминальные новости СМИ Журналисты Медиа Полиция Новости Киева Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Выйдите из своего пузырька, или Какими должны быть руководители во время кризиса
      25 апреля , 19:27 Выйдите из своего пузырька, или Какими должны быть руководители во время кризиса
      Наталія Кривда
      Олег Сенцов презентует новую книгу, написанную в тюрьме
      25 апреля , 19:10 Олег Сенцов презентует новую книгу, написанную в тюрьме
      Блог Медіа