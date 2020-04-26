Журналисту на Киевщине разбили окна и бросили бутылку с бензином – фото

В городе Тетиев в Киевской области, местному журналисту повредили окна. Неизвестные бросили большой камень и бутылку с веществом с характерным запахом бензина.

Бутылка была частично заполнена, однако воспламенения жидкости не произошло. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киевской области.

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Из людей в доме никто не пострадал – хозяев дома во время нападения не было.



Камень, которым разбили окно в доме

Журналист сообщил полицейским, что это нападение связывает со своей профессиональной деятельностью.

Подробной информации о том, кто этот журналист и за что на него могли совершить нападение, пока нет.



Бутылка с веществом не вспыхнула

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят следственно-оперативные мероприятия.