Журналисту "Радио Свобода" во Львове сожгли автомобиль
Неизвестный в капюшоне, не стесняясь свидетелей, подошел к автомобилю корреспондента "Радио Свобода" Галины Терещук и сжег его. Инцидент произошел в ночь на 30 января во Львове.
О сожженном автомобиле рассказала в фейсбуке сама Галина Терещук коротким сообщением: "Только что мне сожгли машину".
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Впоследствии муж журналистки добавил детали и фото сожженного авто. Он написал, что свидетелем нападения на машину стал сосед семьи. Он даже крикнул злоумышленнику: "Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь?" Но тот не остановился и только ответил: "Нет, только эту машину".
Галина Терещук работает на "Радио Свобода" с 2000 года. Окончила факультет журналистики Львовского национального университета имени Франко.
В комментариях к сообщению журналистка пишет, что причины нападения ей не известны. Сама Галина Терещук не пострадала.
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