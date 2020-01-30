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      Журналисту "Радио Свобода" во Львове сожгли автомобиль

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      Журналистке во Львове сожгли автомобиль / Фейсбук Василия Терещука

      Неизвестный в капюшоне, не стесняясь свидетелей, подошел к автомобилю корреспондента "Радио Свобода" Галины Терещук и сжег его. Инцидент произошел в ночь на 30 января во Львове.

      О сожженном автомобиле рассказала в фейсбуке сама Галина Терещук коротким сообщением: "Только что мне сожгли машину".

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      Впоследствии муж журналистки добавил детали и фото сожженного авто. Он написал, что свидетелем нападения на машину стал сосед семьи. Он даже крикнул злоумышленнику: "Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь?" Но тот не остановился и только ответил: "Нет, только эту машину". 

      Галина Терещук работает на "Радио Свобода" с 2000 года. Окончила факультет журналистики Львовского национального университета имени Франко.

      В комментариях к сообщению журналистка пишет, что причины нападения ей не известны. Сама Галина Терещук не пострадала. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: СМИ Журналисты Новости Львова Новости Украины Криминальные новости
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