По подсчетам экспертов, нынешняя пасхальная корзина выросла в цене на 25%. Это обусловлено неурожаем зерна в мире и уменьшением урожая в Украине.

Еще одной причиной подорожания является увеличение стоимости энергоносителей и рост потребительского спроса, карантинные ограничения. Цена праздничного набора отличается в городах Украины.

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Львов

Для традиционной пасхальной корзины нужны паска, колбаса, ветчина, шпондер, яйца, сыр, хрен и масло. Цены на саму корзину на оптовом рынке во Львове стартуют от 80 до 400 гривен, в зависимости от размера. Средняя корзина стоит 280 гривен.



Цена корзин зависит также от материала / Фото 24 канала

Цены куриных яиц колеблются от 2 гривен 70 копеек до 3 гривен за штуку. Самое дорогое – домашнее яйцо. В 2020 году стоимость яйца была 3,80 гривны. Итак, в этом году 10 яиц стоит 30 гривен.



Цена уменьшилась по сравнению с 2020 годом / Фото 24 канала

Паски продают по разным ценам, это зависит от размера и вкуса. Например, паска среднего размера, украшенная сухофруктами, стоит во Львове 55 гривен.

Кольцо домашней колбаски будет стоить примерно 52 гривны, 600 граммов ветчины – более 100 гривен, а шпондер – почти 67 гривен. Всего примерно 225 гривен за мясные изделия.



Домашний сыр и масло будут стоить еще около 100 гривен / Фото 24 канала

Хрен продают в среднем по 100 гривен за килограмм. Один будет стоить меньше 10 гривен. Поэтому, чтобы наполнить пасхальную корзину во Львове, надо потратить почти 700 гривен.

Киев

В столице и городах-миллионниках такая пасхальная корзина будет стоить еще дороже, рассказывают экономисты. Это обусловлено уровнем зарплаты в конкретном регионе. По словам экономиста Олега Пензина, в Киеве мука подорожала на 20%, масло – более чем на 40%, а яйца примерно на 35% – 38%.

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Харьков

Харьковчане отмечают, что только паски, вино, колбаса и сыр будут стоить не менее 1 000 гривен. Эксперты подсчитали, что в этом году мясо и сыры подорожали на 5 – 7%. Больше всего в этом году выросла в цене паска – на 25%. Это связано с ростом стоимости ингредиентов.

Паска весом 350 граммов стоит в Харькове около 100 гривен. В то же время ингредиенты на выпекание собственных примерно 12 пасок будут стоить 400 гривен.

Сколько будет стоить пасхальная корзина в разных городах Украины: смотрите видео