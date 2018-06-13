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Журналисты едва не подрались после встречи Трампа и Ким Чен Ына: видео

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Фото- и видео корреспонденты не поделили места после встречи Трампа и Кима
Фото- и видео корреспонденты не поделили места после встречи Трампа и Кима / Скриншот с видео

Накануне после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном произошла маленькая стычка между фото- и видеокорреспондентами.

Соответствующее видео опубликовало издание The Straits Times в своем Twitter.

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На кадрах видно, как Дональд Трамп в сопровождении Ким Чен Ына двинулся к своему бронированному автомобилю Cadillac, который он называет «Зверь».

Когда же американский президент открывает двери, на переднем плане появляется фоторепортер, который решил все красиво сфотографировать, однако сразу же ему на пути становится видеооператор.

В итоге фотограф отмахнулся от коллеги, а потом поспешил за мировыми лидерами, которые направлялись обратно к зданию.

Напомним, похожий случай произошел в начале декабря в России, однако с более серьезными последствиями – в Москве возле Замоскворецкий, где рассматривали резонансное дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, между представителями СМИ вспыхнул конфликт за место, в результате чего один из журналистов ударил в лицо другого.

Теги: журналисты Ким Чен Ын Дональд Трамп СМИ столкновения
Источник: 24 Канал
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