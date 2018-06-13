Журналисты едва не подрались после встречи Трампа и Ким Чен Ына: видео

Накануне после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном произошла маленькая стычка между фото- и видеокорреспондентами.

Соответствующее видео опубликовало издание The Straits Times в своем Twitter.

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На кадрах видно, как Дональд Трамп в сопровождении Ким Чен Ына двинулся к своему бронированному автомобилю Cadillac, который он называет «Зверь».

Когда же американский президент открывает двери, на переднем плане появляется фоторепортер, который решил все красиво сфотографировать, однако сразу же ему на пути становится видеооператор.

В итоге фотограф отмахнулся от коллеги, а потом поспешил за мировыми лидерами, которые направлялись обратно к зданию.

US President @realDonaldTrump shows North Korean leader #KimJongUn the inside of his nine-tonne bulletproof and bombproof Cadillac, nicknamed "The Beast" #TrumpKimSummit pic.twitter.com/vz7k29njvu — The Straits Times (@STcom) June 12, 2018

Напомним, похожий случай произошел в начале декабря в России, однако с более серьезными последствиями – в Москве возле Замоскворецкий, где рассматривали резонансное дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, между представителями СМИ вспыхнул конфликт за место, в результате чего один из журналистов ударил в лицо другого.